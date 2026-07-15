El análisis de la plantilla del Casademont Zaragoza femenino: más dinamita y más incertidumbre

Con el fichaje de Yarden Garzon el Casademont Zaragoza femenino da por cerrada su plantilla para la temporada 26-27. Un mercado de fichajes sin duda marcado por el nuevo orden que se ha abierto en el baloncesto mundial con la subida de salarios en la WNBA y la aparición de nuevas competiciones como Project B o Unrivaled que han seducido a muchas jugadoras y ha provocado que el mercado se limite mucho. Dicho esto, este es un problema que afecta a prácticamente toda la totalidad de clubs europeos, no solo al Casademont. Así pues, desde las oficinas el Príncipe Felipe se ha intentado mantener el listón en una plantilla en la que ha habido salidas que son muy difíciles de reemplazar.

Nombre por nombre, se han marchado Carla Leite (aunque se fue ya en el final de la pasada campaña), Helena Pueyo, Stephanie Mawuli y Aminata Gueye y han llegado Aisha Sheppard, Yarden Garzon, Carla Brito y Astou Ndour (su aterrizaje en Zaragoza está previsto para enero). A simple vista, lo que se puede intuir es que el nuevo proyecto que volverá a liderar Carlos Cantero puede llegar a ser más explosivo e imprevisible, pero quizá menos regular. Lo primero porque, en comparación a las que se han ido, cuentan con muy poca experiencia en el baloncesto profesional europeo.

Carla Brito, lógicamente, conoce de sobra cómo se juega en España, pero también es cierto que va a ser su primera experiencia profesional tras su brillante etapa formativa en Estados Unidos. El mejor ejemplo para una rápida adaptación es el de Helena Pueyo, aunque por el momento es una incógnita y seguro que necesita tiempo. Un caso que puede ser similar es el de Yarde Garzon, que también viene de la NCAA, aunque jugó un puñado de partidos en un equipo de su Israel natal. Ambas tienen experiencia FIBA con sus selecciones, que eso sí les puede ayudar.

Adaptación

Algo más de experiencia, aunque tampoco mucha, tiene Aisha Sheppard. Pero esa temporada con el Clarinos Tenerife en la Liga Femenina Endesa, además de una etapa breve en Turquía, hace que el ritmo europeo no le vaya a pillar por sorpresa a la americana. A la que seguro que no hace falta explicarle nada es a Astou Ndour, que tiene un currículum que no permite dudar de ella ni de su adaptación, aunque para ver a la internacional española en el Príncipe Felipe habrá que esperar unos meses.

Analizando puesto por puesto la plantilla, da la sensación de que el Casademont Zaragoza ha perdido algo de consistencia. El adiós de Helena Pueyo, desequilibrante tanto en defensa como en ataque y una jugadora que servía de pegamento al equipo, no ha podido ser cubierto con un fichaje del mismo perfil. El club ha optado por contratar puntos y, sobre todo, tiro de tres para tratar de hacer olvidar a la balear. Para tener un ataque más eléctrico e intentar evitar atascos se ha contratado a Sheppard y Garzon. Helena Oma, Bankolé y Vorackova seguirán dando a las de Cantero energía y equilibrio en el perímetro.

El Casademont contará con dos bases en la plantilla y no tres como en la pasada campaña. Mariona Ortiz volverá a capitanear el proyecto y Laia Flores seguirá siendo su escudera. Tras su paso adelante de la última temporada, Laia seguirá teniendo muchos minutos de calidad sobre la pista.

El juego interior del equipo aragonés es el que genera más dudas, al menos hasta que aterrice Astou Ndour. Porque además Nadia Fingall, en la WNBA, parece que no estará en las primeras semanas de curso. Ahí tendrá que echar una mano Carla Brito, que parece que jugará muchos minutos de’4’. En el puesto de pívot repetirán Merritt Hempe y Nerea Hermosa. La vitoriana deberá refrendar su buen final de curso y tendrá una gran oportunidad de reivindicarse en un inicio de temporada en el que el Casademont deberá despejar las dudas y demostrar que puede volver a ser uno de los mejores equipos de Europa.