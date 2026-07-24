Las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, entre las 21 convocadas para la preparación de la Copa del Mundo

El Casademont Zaragoza vuelve a tener presencia la selección española femenina de baloncesto. La base Mariona Ortiz y la pívot Nerea Hermosa, así como la hasta este junio rojilla Helena Pueyo han sido incluidas por el seleccionador nacional, Miguel Méndez, en la lista de 21 jugadoras convocadas para iniciar la concentración de preparación con vistas a la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en septiembre en Berlín.

El 4 de agosto iniciará esta concentración con los entrenamientos previos a una gira preparatoria que traerá a la selección española a Zaragoza el 29 y 30 de agosto con sendos amistos ante Mali y China en el Príncipe Felipe a las 20.00 horas (el día de antes, el 28, jugará la masculina con Aday Mara y Jaime Pradilla). Previamente, la selección se enfrentará a Alemania, rival en fase de grupos (al igual que Mali), el 15 de agosto en Ludwigsburg y a Nigeria y Bélgica el 21 y 23 de agosto en un triangular que tendrá lugar en Tenerife.

Durante y tras este tiempo, el cuerpo técnico tendrá que realizar los descartes pertinentes que reduzcan esta lista publicada hoy de 21 jugadoras a las 12 que conformarán la definitiva para Berlín. Donde a partir del 4 de septiembre iniciarán los partidos de la Copa del Mundo en un grupo en el que La Roja está encuadrada con la anfitriona Alemania, Mali y Japón.