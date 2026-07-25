Casademont Zaragoza y Valencia Basket vuelven a estar en 'el club de las 12 fichas', al que se une Movistar Estudiantes

El Casademont Zaragoza será uno de los únicos tres equipos de la Liga Femenina Endesa que cuente con 12 jugadoras sénior desde el inicio de la temporada. Como viene siendo habitual desde la temporada 2023-24, cuando dieron el gran salto a la Euroliga, las rojillas han hecho uso de todas las fichas profesionales, un modelo de confección de plantilla que solo empleaba hasta entonces el Valencia Basket. Este año hay un nuevo integrante en 'el club de las 12': el Movistar Estudiantes.

La política opuesta es la que desarrollan las otras 13 entidades: inscribir un número inferior de jugadoras profesionales y completar las convocatorias con canteranas que no tienen sitio fijo en el primer equipo, como mínimo para el primer tramo de temporada. De esta manera, algunos clubs optan por rellenar el cupo a mitad de año con mercado internacional y el factor WNBA para fichajes estrella y como colchón a posibles lesiones, además de que permite pagar menos meses de sueldos profesionales, o bien seguir el resto de la temporada con chicas del filial, como suelen hacer los equipos llamados a ocupar las posiciones más bajas de la tabla.

El Casademont se ha mantenido fiel al modelo de las 12. A Mariona Ortiz, Ornella Bankolé, Nadia Fingall, Laia Flores, Nerea Hermosa, Helena Oma, Veronika Vorackova y Merrit Hempe, se les han sumado Carla Brito, Yarden Garzón, Aisha Sheppard y Kristine Vitola. De hecho, se puede hablar de 12+1 porque, además, en enero llegará Astou Ndour. Quedará por ver cómo resolverá la entidad rojilla esta situación. Por el momento, sí que se conoce que en el contrato de Vitola se contempla una cláusula de salida unilateral para ambas partes ejecutable en enero de 2027.

Por su parte, el Valencia Basket también copará la docena de fichas, incluida la de Helena Pueyo. Una práctica que el conjunto taronja lleva realizando desde antes que el Casademont. El hecho de jugar Euroliga condiciona que valencianas y zaragozanas opten por presentar un mayor fondo de armario profesional que el resto de plantillas de la liga doméstica. Esto ha sido así desde la campaña 2023-24 hasta que en esta que viene, el Movistar Estudiantes también ha apostado por esta estrategia. Cabe recordar que el club madrileño no tendrá compromisos europeos, al contrario de los casos citados. Veremos qué tal les sale este modelo de una plantilla profesional tan larga sin las salidas continentales y si verdaderamente supone un factor diferencial para que las de Isaac Fernández ocupen la zona noble de la tabla.

Mientras tanto, Baxi Ferrol, que jugará el clasificatorio para la Eurocup, y el recién ascendido Azulmarino Palma cuentan con 11 jugadoras inscritas a día de hoy. El tercer equipo de la LF Endesa con pase para Euroliga, vía clasificatorios, el Spar Girona, ha hecho uso de 10 fichas, la moda en la competición doméstica pues otros 5 clubs tienen el mismo número: Ensino Lugo, Impulso 360 Estepona, Mirai Euskotren, Cadí la Seu y el otro equipo promocionado, el Celta Femxa Zorka. Por su parte, Meins Avenida, Innova-TSN Leganés, Gerninka Bizkaia y Kutxabank Araski tienen todavía 3 plazas disponibles. Por último, el Hozono Global Jairis apenas ha inscrito a 7 jugadoras profesionales.