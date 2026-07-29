Casademont Zaragoza
Así es la pretemporada del Casademont Zaragoza: cuatro rivales de la ACB y un francés
El equipo aragonés ha preparado una exigente hoja de ruta para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del curso
Rivales conocidos, exigentes y con los que se va a ver las caras durante el resto del curso, salvo una excepción. El Casademont Zaragoza masculino ya tiene definidos sus amistosos de pretemporada para la preparación de la campaña 26-27. Encuentros ante el campeón de la ACB y equipos que finalizaron en el top 8 de la Liga Endesa, llegando a diferentes puntos de la geografía aragonesa.
El 28 de agosto, a las 19.00 horas, tendrá lugar el primer compromiso preparatorio. Será ante Ilerna Lleida en el nuevo polideportivo del C.D.M. El Segalar, en la localidad de Binéfar. La segunda prueba para el conjunto dirigido por Gonzalo García de Vitoria será frente a La Laguna Tenerife el 5 de septiembre (20.30 horas) en el Palacio de Deportes de Utebo.
Mientras que el tercer amistoso nos llevará a tierras castellonenses para medirnos a Valencia Basket. Será en Benicarló el 7 de septiembre a las 20.00 horas. La siguiente cita y más diferente será frente al conjunto francés del Elan Bearnais Pau Lacq-Orthez el 12 de septiembre (20.30 horas) en el polideportivo de Zuera. El último compromiso antes de comenzar lo serio será el ya tradicional partido de presentación ante la Marea Roja. El XXII Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza 'XI Memorial José Luis Abós' tendrá lugar el 20 de septiembre a las 12.15 horas frente al UCAM Murcia.
Además, lo que también es ya una costumbre, el Casademont Zaragoza se volverá a concentrar en el Pirineo y realizará su habitual stage en el Hotel SOMMOS de Benasque a final del mes de agosto, entre los días 28 y 31.
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