Carta a Carlos Zúñiga, empresario de La Misericordia: "No ha respetado usted el principio de autoridad"

He querido madurar mi reflexión sobre la recién terminada la feria taurina de El Pilar para no ser presa de un acaloramiento impulsivo que pudiera desviar un riguroso análisis pero me gustaría puntualizar algunos extremos referentes a las diferentes decisiones tomadas por este presidente, sobre todo las relacionadas en la presentación del ganado por parte de su empresa.

Sé que las cosas no venían de cara para usted desde la presentación de los carteles, (aspecto que no debe influirme en absoluto) y que parte de la afición, justificadamente o no, ha mostrado su disconformidad desde la primera salida de toriles, si bien también sabe que ha sido muy difícil este año presentar a las cinco y media de la tarde toros con el debido decoro para ser lidiados en La Misericordia: bien armados, rematados y con kilos propios de su encaste.

133 reses desembarcadas

Solo en este apartado quiero recordarle que han sido cerca de veinte los toros rechazados por falta de trapío, sin contar los 15 que se presentaron con un peso inferior a los 460 que exige el reglamento taurino aragonés, lo que ha conllevado, sin duda, a un trasiego de camiones igualmente incesante durante toda la semana, llevándose el récord la corrida del día nueve con cinco desembarques para aprobar seis reses. En suma, se han desembarcado 133 reses para sacar adelante los festejos de la feria del Pilar. Convendremos que nunca se había experimentado tal despropósito en nuestra plaza y que no todos los animales aprobados fueron un dechado de virtudes pues usted y yo sabemos que las discrepancias, cuando no discusiones, para su declaración como útiles para la lidia han sido arduas y onerosas, llegando a mostrar, no en vano, hasta en seis ocasiones del pañuelo verde debido a la endeblez y al escaso peso y trapío. Apenas aguantaron los dos puyazos reglamentarios. Por ello, no ha sido casual que en lo que concierne a las corridas que yo he presidido (aunque sé que en las de mi compañera Carolina Chaves ha existido un devenir parecido, las dejaremos al margen) solamente la de El Pilar salió completa, necesitando todas las demás de un remiendo… o dos, destacando la de Vellosino, rechazada prácticamente en su totalidad, también por llegar algunos toros ya desde la finca con las astas sospechosamente escobilladas o demasiado astifinas.

Si bien alguien que ostente este cargo asume en mayor o menor medida este rol, las presiones de las que he sido objeto por su parte durante toda la semana han sido desmedidas y dispendiosas, reclamándome en ocasiones con gravosa insistencia aprobar reses indignas para una plaza de primera categoría las cuales incluso habían sido rechazadas también por los veterinarios.

La corrida del sábado 15

Culmen de todo ello fue la corrida del sábado 15 pues ya desde el desembarque, usted, junto con uno de los apoderados, pusieron en práctica un interesado acoso contra este presidente con el objetivo de que se aprobaran todas las reses, con una cerrazón nunca antes vista por parte de todo el equipo gubernativo y veterinario, queriendo imponer sus ideas y criterios sin considerar las del resto de profesionales que allí nos encontrábamos.

Decir que de éstas, tres no llegaron al peso reglamentario, otras tenían con mucha claridad un trapío más que insuficiente y otra presentaba unas astas deshonrosas para ser lidiada en Zaragoza si bien ésta al parecer era para ustedes su principal objetivo. Si bien pienso que la labor de un presidente consiste principalmente en gestionar y comprender todos los intereses, desde el del ganadero hasta el empresarial y transigir cuando la ocasión lo merece por el bien del espectáculo, el mayor interés de todos es el del espectador que paga una entrada. Pero la que ustedes insistían en dar por útil era a todas luces indecorosa y hubo que sobreponerse incluso a las amenazas de dicho apoderado de abandonar con sus toreros si no se satisfacían sus peticiones.

Forzar, además, con la suspensión de una corrida televisada. La feria taurina del Pilar ha tenido una historia oculta en la que las situaciones tensas han ido un paso más allá convirtiéndose en presiones en toda regla. Tal y como expresa el autor en alusión directa al empresario Carlos Zúñiga Manso (Zúñiga & Toros, SL), estos hechos resultan, para su equipo gubernativo, de todo punto inaceptables.

Desconozco los entresijos empresariales y los pactos que ustedes acuerdan a la hora de organizar un festejo y también si estos se incumplieron por alguna de las partes, pero han de saber que una vez en la plaza existe una autoridad que debe tomar decisiones y que estas no pueden condicionarse a las suyas; Carlos, usted sabe que el diálogo nunca me ha faltado y que he escuchado siempre a todas las partes pero hubo que ser muy firme con sus exigencias a pesar de peligrar la celebración del festejo. También el mismo día la corrida de toros hubo que sobreponerse a distintas imposiciones: el propio ganadero, al ver incumplido el acuerdo tácito con la empresa, reveló su determinación de llevarse todos sus toros si no se lidiaba su corrida completa.

No se cedió ante los despropósitos

No vi en el empresario el más mínimo gesto hacia mi persona ante tan disparatada decisión. Más cuando había aprobados por los veterinarios únicamente cuatro toros pudiendo este presidente «rescatar» uno más debido a que poseía algo más de presencia. No se cedió ante más despropósitos pues la escasez de trapío del resto de los animales era manifiesta.

Para culminar tan aciago día, durante la celebración de dicha corrida de toros hubo que devolver a los corrales una de las reses por un comportamiento funcional anómalo. Lo sorprendente de este hecho no es este tan habitual suceso, sino que usted me quisiera denunciar por daños y perjuicios al considerar que había cometido una irregularidad. Francamente, Carlos, no sé qué pretendía con tan inapropiada actitud: ¿imponer otra vez su criterio a pesar de lo irresponsable de tal propuesta? ¿se trataba de un desagravio por lo ocurrido en los reconocimientos? En cualquier caso, créame que la sorpresa tornó estupefacción cuando le vi discutir con los veterinarios de la plaza tras comunicarle éstos que el animal presentaba en el desolladero una lesión ósea de la articulación distal en su extremidad trasera derecha y que por consiguiente no hubo tal negligencia sino que, al contrario, fue exigible la devolución de la res.

En definitiva Carlos, después de varios años realizando estas funciones presidenciales (como delegado desde 2005 y como presidente desde 2014) en las que todos los días se toman decisiones importantes, casi siempre con intereses antagónicos de las partes, debe usted saber que ha sido este año en el que más presiones e imposiciones personalistas he sufrido.

Sin el respeto debido

No ha respetado usted el principio de autoridad de los equipos gubernativos ni veterinarios imposibilitando todo entendimiento y queriendo imponerse incluso a los profesionales con más conocimientos técnicos con una absurda autosuficiencia. Aun sabiendo que ha sido un comienzo difícil para usted, la paciencia y entereza han sido fundamentales para sacar adelante la feria de El Pilar requiriendo de un gran sentido de la responsabilidad para no defraudar a nadie, menos a la afición. Por último, decirle que el equipo humano y profesional del que usted se ha rodeado merece mi más absoluto respeto; aún con discrepancias y puntos de vista encontrados, su sencillez y franqueza han sido dignas de elogio, más ante una semana tan complicada. Y a la afición de Zaragoza, me gustaría decirle que está en su mano la feria que quieren para nuestra ciudad. Son ellos los que deben exigir a empresa, autoridad y estamentos públicos el tipo de espectáculo que quieren que se celebre. Con toreros de renombre y el toro serio y con trapío o ir resignarse a la incertidumbre.

En su mano está.

*José Antonio Ezquerra es el presidente de la plaza de toros de la Misericordia de Zaragoza