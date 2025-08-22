Final del Veruela Verano con la actuación de El Kanka

El Festival Veruela Verano, un evento musical organizado por la Diputación de Zaragoza, dio comienzo el pasado 2 de agosto en este emblemático enclave cisterciense del Monasterio de Veruela, a los pies del Moncayo. Por su escenario han pasado en esta edición las actuaciones de Estrella Morente, James Rhodes y Abraham Boba.

Mañana, tendrá lugar la última actuación con la música de El Kanka. El artista malagueño presentará en Veruela su último trabajo: 'Las canciones', un disco minimalista. Salvando algún mínimo detalle, el disco está fundamentado en la guitarra y la voz. Se trata de un proyecto donde lo más importante es el núcleo, es decir, los temas, donde plasma esa pureza, pero obviamente cuidando el sonido y dándole “cariñito”, de ahí el título del disco. Es una reivindicación de las canciones, sin artificios, sin maquillaje y sin trucos. Sólo las canciones en su mínima y máxima expresión.

Juan Gómez Canca, cantautor malagueño

El Kanka es el alias bajo el que se esconde Juan Gómez Canca, un cantautor malagueño nacido en 1982 que hace una música no muy fácil de encasillar pero que puede remitir, en momentos calmados, al uruguayo Jorge Drexler y en otros más arrebatados, a trovadores eléctricos y salerosos como Lichis.

Se convirtió en músico profesional casi por casualidad. Aunque le gustaba desde pequeño y pese a que era un guitarrista con formación académica, su primer grupo, llamado T de Trapo, pasó con más pena que gloria. Sin embargo, su suerte cambió cuando se mudó de Málaga a Madrid, en principio para impartir clases de guitarra en un colegio, pero luego participó con bastante éxito en concursos para cantautores.

El cantautor malagueño puede presumir de ser uno de los artistas más laureados del territorio español, alcanzando un gran reconocimiento no solo en su país si no en múltiples territorios latinoamericanos. Empezó su carrera en solitario en 2007 y ha publicado más de seis discos. Su carrera artística bajo el apodo de El Kanka comenzó en 2011 con 'Más Triste Es Robar', al que siguieron 'Lo Mal que Estoy y lo Poco que me Quejo' (2013), 'El Día de la Suerte de Juan Gómez' (2014) y 'De Pana y Rubí' (2015). Poco a poco su fama fue creciendo, y más aún lo hizo tras la gira de presentación de 'El Arte de Saltar' (2018), que llevó al artista a escenarios de Chile, México o Colombia.