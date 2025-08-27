CHA pide en el Congreso acercar las artes escénicas a la infancia y a la juventud

El diputado de CHA y portavoz adjunto del grupo plurinacional Sumar, Jorge Pueyo, ha presentado una Proposición no de ley relativa al impulso y promoción de programas pedagógicos para acercar las artes escénicas a la infancia y la juventud, que se debatirá en la Comisión de Cultura.

El contenido de la iniciativa insta al Gobierno de España a poner en marcha, en colaboración con las administraciones locales y territoriales interesadas, programas pedagógicos para acercar las artes escénicas a la infancia y juventud, con especial atención al medio rural y a colectivos vulnerables.

Pueyo, como portavoz de Cultura del grupo plurinacional Sumar, ha contado que la experiencia que trasladan las compañías de artes escénicas, que llevan décadas en los escenarios, como Caleidoscopio Teatro, es que "ven con preocupación cómo un gran número de escolares no pueden acceder al disfrute de las artes escénicas, lo que supone una seria merma para su educación y para el acceso a la cultura como un derecho ciudadano".

Ha precisado que ya sea por motivos económicos, culturales, religiosos, sociales o de situación familiar, hay colectivos vulnerables de la infancia y adolescencia que no asisten a funciones, incluso las realizadas en abierto.

Por ello, esta compañía aragonesa, con cuarenta años de vida, Caleidoscopio Teatro, está solicitando a las distintas administraciones públicas medidas para la promoción y desarrollo de programas pedagógicos dirigidos a la infancia y la juventud, como la forma más directa de acceso universal a la cultura en general y a las artes escénicas en particular.

Que la escuela vaya al teatro

En definitiva, que la escuela vaya al teatro, para que el alumnado pueda disfrutar de espectáculos de calidad y formato diverso, los mismos que se presentan en público, ha sintetizado.

Según se recoge en la exposición de motivos de la proposición no de ley, estos programas se pueden sustentar en medidas diversas y complementarias, según el ámbito de cada administración: ayudas específicas para el desarrollo de programas pedagógicos para la infancia y la juventud, ayudas al transporte para que los escolares del medio rural puedan acudir a funciones de teatro en las ciudades, inclusión de los programas pedagógicos en circuitos escénicos existentes o de nueva creación de ámbito provincial o autonómico para facilitar el acceso del mundo rural a las Artes Escénicas en igualdad de condiciones, entre otros.

"Hay que sembrar el futuro y el acceso a la cultura no tiene que ser un lujo, sino un derecho ciudadano. La experiencia de Caleidoscopio, en repetidas ocasiones, es ver disfrutar al alumnado primero mientras se prepara para la función con un cuidado material didáctico, después mientras asiste a la representación con igualdad de oportunidades, y finalmente cuando envían a la compañía dibujos y comentarios de agradecimiento", ha comentado Pueyo.