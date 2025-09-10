'El imitador' se sube al escenario del Teatro de las Esquinas de Zaragoza

'El imitador' llega por primera vez a Zaragoza, al Teatro de las Esquinas, el jueves 18 de septiembre con una única función, después de haber triunfado en escenarios internacionales, desde el prestigioso Hotel Bellagio de Las Vegas hasta las tres últimas ediciones del Festival Fringe de Edimburgo. Su éxito ha sido avalado con premios en Nueva York como el de 'Mejor Espectáculo Internacional' en el United Solo Festival. Además, lleva ya siete temporadas triunfando en la cartelera madrileña.

'El imitador' supone un enorme trabajo de interpretación del actor y cantante colombiano, Julián Fontalvo. Durante el tiempo del espectáculo imita más de 70 voces distintas para contar su historia, que a la vez, de forma mágica, suponen un viaje personal de cada espectador recordando la banda sonora de su propia vida.

En la obra se podrá escuchar la música de Sting, Bob Marley, David Bowie, Andrea Bocelli, Edith Piaf, Amy Winehouse o Tina Turner, entre otros, como hilo conductor de la trama de un viaje desde la infancia de Julián Fontalvo en Suramérica, donde descubre su pasión por la música, hasta Nueva York y Europa, donde sortea obstáculos para perseguir sus sueños.

Esta obra de teatro unipersonal explora temas universales como el éxito, el fracaso, la búsqueda de los sueños, el amor y el poder de la música en nuestra memoria.

Cartel de la obra 'El imitador' / Teatro de las Esquinas

La obra ha sido aclamada internacionalmente, entre más de 50 obras participantes en el United Solo Festival de Nueva York, el mayor festival del mundo para 'Solo Shows', 'El Imitador' fue galardonado con el premio al 'Mejor Espectáculo Internacional', convirtiéndose en un nuevo hito en la meteórica carrera de Julián Fontalvo. En este festival 'El Imitador' agotó las localidades y tuvieron que abrir nuevas fechas del 'show'. Ahora llega por primera vez a Zaragoza.

Las entradas se pueden adquirir en la web del Teatro de las Esquinas o en taquilla y los precios son: entrada anticipada 16 euros, entrada comprada el día de la función 19 euros. Los grupos de más de 15 personas tienen las entradas a 14 euros.