Titiriteros de Binéfar reviven el romance de Machado 'La tierra de Alvargonzález' en Arbolé

Al cumplirse los ciento cincuenta años del nacimiento de Antonio Machado y con motivo del congreso 'Federico García Lorca en Soria' (octubre de 2025), los Titiriteros de Binéfar se sumaron a su homenaje con la puesta en escena del célebre romance 'La tierra de Alvargonzález', manteniendo su primitiva teatralidad y sabor popular. Es la tragedia rural en tierras sorianas que escribió Antonio Machado y que representó Federico García Lorca con el teatro universitario La Barraca.

Tras realizar una gira de presentación por la provincia de Soria, este viernes (20.00 horas) se estrena en Zaragoza. Esta obra, con la puesta en escena y el recitado de Paco Paricio, cuenta con los dibujos y proyecciones del ilustrador David Vela, que ha creado unas imágenes que, proyectadas sobre el blanco retablo, recuerdan a los viejos xilograbados de los romances o aleluyas. En escena, las titiriteras Julia Cruz y Marta Paricio, y el músico Pablo Borderías. El asesoramiento, tanto literario como dramático, ha corrido a cargo del profesor Jesús Rubio.

Cincuenta aniversario

La reconocida y entrañable compañía Titiriteros de Binéfar celebró el año pasado su cincuenta aniversario, cinco décadas recorriendo caminos con sus moñacos, haciendo títeres y música por las calles, plazas y teatros. Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud (2009) y Premio Nacional ASSITEJ España 2025, entre otros galardones, desde 2005 cuenta con un teatro estable, La Casa de los Títeres, en el pequeño pueblo de Abizanda (Huesca).

El cartel de 'La tierra de Alvargonzález', de Antonio Machado. / TEATRO ARBOLÉ

Las entradas cuestan 16 euros de manera anticipada en la web del Teatro Arbolé y 18 euros en taquilla desde media hora antes de la función.