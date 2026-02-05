Titiriteros de Binéfar reviven el romance de Machado 'La tierra de Alvargonzález' en Arbolé
La compañía, con más de medio siglo de trayectoria, estrena su espectáculo en Zaragoza
Al cumplirse los ciento cincuenta años del nacimiento de Antonio Machado y con motivo del congreso 'Federico García Lorca en Soria' (octubre de 2025), los Titiriteros de Binéfar se sumaron a su homenaje con la puesta en escena del célebre romance 'La tierra de Alvargonzález', manteniendo su primitiva teatralidad y sabor popular. Es la tragedia rural en tierras sorianas que escribió Antonio Machado y que representó Federico García Lorca con el teatro universitario La Barraca.
Tras realizar una gira de presentación por la provincia de Soria, este viernes (20.00 horas) se estrena en Zaragoza. Esta obra, con la puesta en escena y el recitado de Paco Paricio, cuenta con los dibujos y proyecciones del ilustrador David Vela, que ha creado unas imágenes que, proyectadas sobre el blanco retablo, recuerdan a los viejos xilograbados de los romances o aleluyas. En escena, las titiriteras Julia Cruz y Marta Paricio, y el músico Pablo Borderías. El asesoramiento, tanto literario como dramático, ha corrido a cargo del profesor Jesús Rubio.
Cincuenta aniversario
La reconocida y entrañable compañía Titiriteros de Binéfar celebró el año pasado su cincuenta aniversario, cinco décadas recorriendo caminos con sus moñacos, haciendo títeres y música por las calles, plazas y teatros. Premio Nacional de Teatro para la infancia y la juventud (2009) y Premio Nacional ASSITEJ España 2025, entre otros galardones, desde 2005 cuenta con un teatro estable, La Casa de los Títeres, en el pequeño pueblo de Abizanda (Huesca).
Las entradas cuestan 16 euros de manera anticipada en la web del Teatro Arbolé y 18 euros en taquilla desde media hora antes de la función.
- El Arsenal apunta a Saidu: Toni Lima, ojeador del club inglés y descubridor para Europa de Neymar, ya ha estado en el Ibercaja Estadio
- ¿Vuelve la mili? Europa se rearma, el debate llega al aula y los alumnos aragoneses opinan
- Varios jóvenes se amotinan en un centro de menores de Zaragoza y obligan a intervenir a la Policía
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate electoral de El Periódico de Aragón?
- Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
- La borrasca Leonardo ya hace mella en Aragón: cortado el Monrepós para vehículos pesados por una nevada
- Así se quedó Ramón J. Sender sin Nobel de Literatura: una fuerte discusión con Cela y la frialdad de la Academia
- El exjugador del Casademont Zaragoza que anuncia su retirada a los 32 años