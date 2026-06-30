El mundo en Sallent Festival desvela su programación gratuita complementaria a Pirineos Sur con conciertos, teatro y artesanía: calendario completo

El Mundo en Sallent Festival ya es un evento intercultural y multidisciplinar totalmente asentado en el calendario de festivales de verano. Además, es el complemento perfecto para la programación de Pirineos Sur, con un enfoque integrador y para todos los públicos. Este año se celebrará del 9 al 26 de julio en Sallent de Gállego y se podrá disfrutar de una programación diaria con entrada libre de teatro, circo, talleres y conciertos. No faltará su espacio más transitado y reconocible, el mercado de las culturas, que albergará 35 puestos de artesanía provenientes de todo el país y una zona de gastronomía en la que se podrán paladear platos típicos de los más diversos rincones del mundo.

El Mercado de las culturas reúne artesanos y comerciantes de toda España. / El Mundo en Sallent Festival

La quinta edición de El Mundo en Sallent Festival asienta las propuestas de los últimos años. En total, serán 32 actos diferentes de entrada libre para todos los públicos. El mercado, el espacio más reconocible del festival, contará con un amplio horario para disfrutar con tiempo de todo su contenido. Artesanos de todo el país llevarán a las calles de Sallent de Gállego una gran variedad de sus catálogos: productos étnicos, joyas de autor, cosmética natural, ropa y calzados de materiales reciclables... Su horario será de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas; sábados y domingos, de 11.00 a 22.00 horas.

Platos típicos alemanes, libaneses o marroquíes; comida vegana, platos característicos de la zona, establecimientos de café, tés y postres… todo esto y mucho más se podrá saborear en la zona de restauración, pegada al mercado. El espacio permanecerá abierto de forma invariable a diario desde las 11.00 hasta las 0 horas. Además, todos los productos con los que se trabajará son de proximidad y ecológicos, acorde con los valores y esencia del festival.

Conciertos y artes escénicas

En el Escenario Sallent se celebrarán conciertos que comenzarán el lunes 13 de julio a las 22.00 horas, con la actuación de Busy Bluesman, también se podrán ver y escuchar a Los Cabales y Carlota Benedí (14 julio), Longstomps (15 julio), Zambra (20 julio), Carolina & Los Alisios (21 julio) y Mediterráneos (22 julio). Además, en ese mismo escenario, para amenizar el vermú, los sábados y los domingos al mediodía, se pondrán a los platos Bárbara Gartland y DJ Rural Pogo.

La programación completa del festival de Sallent de Gállego. / El Periódico

Los días 14 y 21 por la mañana, en la zona de los mercados, se realizarán talleres de elaboración de bálsamos y ungüentos curativos y de iniciación de aromaterapia

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En el escenario del Teatro Sobre Ruedas la programación está muy enfocada a las familias y a los más pequeños, con circos y espectáculos infantiles. La programación del Teatro Sobre Ruedas, comenzarán el jueves 9, y las sesiones darán comienzo entre las 19.00 y las 20.00 horas. Los espectáculos serán de lo más variopintos y nunca faltarán las sorpresas.