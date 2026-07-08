El Gobierno de Aragón aprueba el convenio de colaboración con las diputaciones provinciales para una nueva edición de la 'Red Aragonesa de Espacios Escénicos'

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una nueva edición del convenio de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y las diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza para la puesta en marcha, un año más, de la 'Red Aragonesa de Espacios Escénicos'. Se trata de una iniciativa que permite celebrar propuestas culturales en teatros y espacios municipales del territorio.

En virtud del acuerdo, el Gobierno de Aragón aportará un total de 320.000 euros para este proyecto, que se complementarán con los 150.000 euros que destinará la Diputación Provincial de Zaragoza, los 95.000 euros de la oscense y los 30.000 euros de la turolense.

La Red Aragonesa de Espacios Escénicos nació con el objetivo de reforzar la actividad escénica y musical en el conjunto de la Comunidad Autónoma mediante una programación profesional, estable y de calidad en los municipios aragoneses.

Asimismo, tiene el propósito de vertebrar y dar mayor difusión a la red de equipamientos públicos dedicados a las artes escénicas, favoreciendo su programación en las mejores condiciones posibles y promoviendo el trabajo en red mediante canales de comunicación entre los distintos espacios escénicos y con el público.

Además, la Red impulsa la cooperación entre las compañías artísticas y los propios espacios escénicos como centros de actividad y recursos culturales, favoreciendo el intercambio de experiencias y recursos. Del mismo modo, contribuye a la creación de nuevos mercados específicos que amplían las oportunidades de creación, exhibición y desarrollo del sector cultural aragonés, fortaleciendo el tejido de las artes escénicas y musicales en todo el territorio.

Participación

Los ayuntamientos interesados en incorporarse a la Red Aragonesa de Espacios Escénicos podrán presentar su solicitud a través de la convocatoria que publique la diputación provincial correspondiente o mediante la que impulsará el Gobierno de Aragón para este mismo fin. Podrán acogerse al programa los municipios aragoneses que sean titulares, arrendatarios o dispongan, por cualquier título jurídico válido, de un espacio escénico destinado a la celebración de actividades culturales, quedando excluidas las salas multiusos y otros espacios de características similares.

Para formar parte de la Red, los espacios deberán reunir unas condiciones técnicas mínimas que garanticen el desarrollo de una programación profesional. Entre ellas, contar con un aforo de al menos 200 localidades, un escenario con una boca mínima de siete metros y cinco metros de fondo, espacio de almacén, cabina técnica o zona habilitada para los equipos de iluminación, sonido y proyección, así como camerinos equipados con mesas, sillas y espejos con iluminación para maquillaje.

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La solicitud deberá presentarse ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural e ir acompañada de una declaración responsable en la que el ayuntamiento acredite la disponibilidad del espacio escénico y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria.