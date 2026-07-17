Arbolé acoge este sábado la gala final de la VI Muestra de Teatro Amateur
Este sábado 18 de julio, tendrá lugar la gala de entrega de premios de la VI Muestra de Teatro Amateur. La ceremonia también contará con la actuación de la compañía oscense Teatro de Robres.
El Periódico de Aragón
Este sábado 18 de julio, a las 20.00 horas, se celebrará la gala de entrega de premios de la VI Muestra de Teatro Amateur (MUTEA) y el final de temporada del Teatro Arbolé con la actuación de la compañía invitada Teatro de Robres, que pondrá en escena 'Celestina, el bululú' como reconocimiento y homenaje a este veterano grupo amateur que cuenta con 37 años de existencia y ha puesto en escena una treintena de montajes. El último de ellos es 'Perra fiel' una nueva mirada a 'La casa de Bernarda Alba' desde los ojos de La Poncia, que se estrenó el pasado 12 de julio en función benéfica a favor de la Fundación Josep Carreras.
Esta compañía nació del amor de este municipio oscense al teatro y hasta creó un Corral de Comedias que lleva el nombre de esta villa, y del que el Teatro de Robres es su compañía titular. La programación presenta a compañías y actores de primer nivel, porque la buena cultura también puede hacerse desde el lugar más pequeño (Robres cuenta con 500 habitantes).
La obra de Teatro de Robres, 'Celestina, el bululú', llega a Arbolé tras un gira por Argentina que refrenda el extraordinario recorrido de esta versión de la obra de Fernando de Rojas en la estructura más elemental típica del Siglo de Oro: un actor que representa a todos los personajes. Este nuevo montaje supone otro éxito en la trayectoria de la compañía dirigida por Luis Manuel Casáus. Esta obra se estrenó en 2024 y ya ha realizado numerosas representaciones.
El Teatro de Robres ofrece esta visión original y dinámica y revive en la piel del gran actor Roberto Nistal, la complejidad codiciosa de esa Celestina inmortal que representa la maldad, la astucia y la decadencia moral e invita a la reflexión sobre la sociedad de la época. Por otra parte, el personaje, eje central de la obra de Rojas, despierta tanta repulsa como fascinación hasta el punto de cautivar y emocionar al espectador.
Entrega de galardones
Tras la actuación de Teatro de Robres, en la gala de clausura de esta VI Muestra, se entregarán los siguientes galardones: Premio del Público al Mejor Espectáculo, Premio del Jurado al Mejor Espectáculo, Premio a la Mejor Actriz y Premio al Mejor Actor: El jurado está compuesto por Doc Pastor y Marta Beren del medio de comunicación docpastor.com - Amamos la Cultura Pop.
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