La fiebre del futbolín conquista Zaragoza: "Queremos que se nos considere un deporte oficial"

El Campeonato del Mundo de Futbolín ha invadido el Príncipe Felipe desde su comienzo el pasado 23 de junio y lo hará hasta el día 29 atrayendo a más de 1.200 participantes a la capital aragonesa. Este es el segundo Mundial que organiza España después del celebrado en Murcia en 2019 y para la Federación Española es un escaparate necesario para seguir ganando más renombre. "Lo tenemos catalogado como un deporte de bar y esto nos ayuda a que la gente vea que realmente es mucho más. En principio, se iba a disputar en Catar, pero conseguimos junto a las demás federaciones que se celebrase aquí porque el que se hizo en Murcia pasó un poco desapercibido y apostamos por volverlo a traer para que siga creciendo", afirma el presidente de la Federación, Tomás Fernández

Lo tenemos catalogado como un deporte de bar y esto nos ayuda a que la gente vea que realmente es mucho más. En principio, se iba a disputar en Catar, pero conseguimos junto a las demás federaciones que se celebrase aquí porque el que se hizo en Murcia pasó un poco desapercibido y apostamos por volverlo a traer para que siga creciendo Tomás Fernández — Presidente de la Federación Española de Futbolín

El objetivo más importante y en el que más tiempo lleva trabajando la Federación es conseguir que el futbolín sea reconocido como un deporte oficial. "Llevamos mucho tiempo hablando con el Consejo Superior de Deportes para que sea considerado como tal y no vamos a parar de intentarlo hasta que lo logremos. Parece que fue ayer cuando empezamos estas conversaciones y ya son veinte años luchando por ello. En su momento, veía que estaba muy próximo el que se acabase reconociendo, pero ahora creo que nos va a costar un poco más", reconoce el presidente. Una disputa de la que es plenamente consciente el máximo organismo de esta disciplina a nivel mundial, la ITSF (International Table Soccer Federation), y su propio presidente, Farid Lounas cree que "es muy necesario que se acabe consiguiendo, sobre todo, para que haya una mayor inversión y se profesionalice de una mejor manera".

Llevamos mucho tiempo hablando con el Consejo Superior de Deportes para que sea considerado como tal y no vamos a parar de intentarlo hasta que lo logremos. Parece que fue ayer cuando empezamos estas conversaciones y ya son veinte años luchando por ello. En su momento, veía que estaba muy próximo el que se acabase reconociendo, pero ahora creo que nos va a costar un poco más Tomás Fernández — Presidente de la Federación Española de Futbolín

Este objetivo viene acompañado por la apuesta de que el deporte siga creciendo en nuestro país y por ello se ha llegado a un acuerdo para con los colegios para que los alumnos y alumnas asistan a estos partidos y "vean lo bonito que es el futbolín porque es una actividad recreacional muy importante en el mundo porque no conozco un país en el que no sea un juego tradicional o cultural. La gente piensa que esto no se juega en más zonas del mundo, pero es un deporte ampliamente conocido", comenta Loudas.

Además, se pretende que acuda la mayor cantidad de gente posible al Pabellón, porque dentro de que es una semana entera de competición, cada jornada se celebra de manera ininterrumpida desde las 9.00 de la mañana hasta las 23.00 de la noche. "Entre jugadores y familiares estamos en torno a unas 20.000 personas y, de momento, durante estos días se están pasando muchos ciudadanos de Zaragoza a ver el torneo, así que espero que poco a poco vaya subiendo el nivel de afluencia y creo que sumando todo lo que dura el campeonato habrán estado en el pabellón unas 60.000 personas. Creo que a partir de ahora esta ciudad va a ser un epicentro de este deporte y ojalá se convierta en referencia", comenta Tomás Fernández.

España, favorito para el oro

En el Mundial existen un total de 9 categorías que se disputan en este campeonato, los grandes favoritos para salir vencedores son Alemania y Estados Unidos, el formato de la competición es como unos Juegos Olímpicos y gana el que más medallas acaba sumando, pero España es favorita para llevarse el oro en una de ellas: la de dos piernas. Esta modalidad es el futbolín clásico que siempre se ha jugado en nuestro país, por eso la selección parte con esa vitola por encima del resto de contrincantes.

Dentro de los representantes de la selección española destaca David Gañán, jugador posicionado actualmente en el número 25 del ranking mundial. "Es un gran orgullo poder estar aquí disfrutando de la experiencia porque no es nada sencillo llegar a competir en el Mundial. A nivel personal quiero hacer el mejor torneo posible e intentar meterme entre los 17 mejores del mundo", afirma el jugador. Además, una de las mejores noticias es que compite una sección femenina al completo, "tengo la suerte de poder jugar en bastantes categorías y quiero dar el mejor nivel que pueda porque es increíble poder competir con lo mejor de este deporte", comenta Raquel del Hoyo.

Dos jugadoras disputan su partido durante este miércoles / RUBÉN RUIZ

Pese a que no está catalogado como un deporte para ellos sí que lo es y sus horas de entrenamiento lo demuestran llegando a hacer prácticas semanales de unas 20 horas y no descansando casi ningún día. "El tratamiento que se le da desde la Federación y por parte de cada uno de nosotros es de deporte. Creo que cumplimos los requisitos para ser un deporte y por ello se está luchando", indica Gañán. Además, otra de las metas por parte de toda esta disciplina es conseguir ser olímpica en Los Ángeles 2028, algo en lo que también se está trabajando desde los despachos.

El poder disputar un mundial en tu país es algo muy especial y para ambos jugadores este factor les ayuda mucho en lo sentimental. "Yo ayer estaba perdiendo en el último juego 3-0 y cuando llegaron mi mujer y mi hijo, conseguí darle la vuelta al marcador. Lo más probable es que fuera de España hubiese perdido porque no habrían estado", subraya Gañán. Y para Raquel, el hecho de que estén sus padres "es muy especial porque son un gran apoyo cuando las cosas no están saliendo. Me ayudan a no sentirme sola y tranquilizarme en esos momentos".