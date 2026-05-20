El equipo aragonés del que es socio Álvaro Arbeloa: ascendidos en su grupo y solo dos derrotas en toda la temporada

La carrera de Álvaro Arbeloa, tanto de futbolista como de entrenador (hasta la fecha), ha estado dedicada en cuerpo y alma al Real Madrid, el club más laureado de España y de Europa, pese a que haya tenido un final más que tortuoso esta temporada. Sin embargo, sus vínculos con Aragón son más que evidentes, ya que además de haberse formado en la educación básica en Zaragoza capital en el Colegio del Salvador Jesuitas y haber jugado hasta sus tiempos de juvenil en el Real Zaragoza, es abonado de uno de los clubes más en forma del fútbol regional.

El técnico salmantino es socio del CF Villa de Alagón desde diciembre del año pasado, equipo con el que tiene una gran simpatía y relación, ya que de forma puntual y tan solo durante 24 horas fue entrenador del Benjamín 'A'. Quizás este gesto simbólico del exjugador de la Selección Española ha servido al conjunto de La Portalada de amuleto, porque ha sido en esta 2025/26 cuando el Alagón ha conseguido ascender de forma directa a Regional Preferente tras varios años estando en la lucha. Casi medio año después de que visitara el campo municipal.

Se trata de una temporada impecable por parte de los de Jesús Domínguez, que hace ya varias semanas sabían que subirían de categoría aun con varias jornadas de antelación. A falta de disputarse dos partidos (jornada 32), el CF Villa de Alagón acumula 82 puntos, 72 goles anotados, 11 en contra y dos derrotas en todo el curso liguero. Este récord les posiciona primeros en la tabla clasificatoria, a cinco puntos del Tauste, que todavía puede destronarles de la cima del Grupo 3 de Primera Regional.

Dos caras de una misma moneda

Mientras Arbeloa trata de controlar a un vestuario que parece roto y termina otro año en blanco, el CF Villa de Alagón vive uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El ascenso a Regional Preferente supone un premio al trabajo sostenido de una plantilla sólida y competitiva, capaz de dominar el campeonato gracias a una defensa prácticamente infranqueable y una enorme regularidad. La ilusión se ha desatado entre la afición alagonesa, que volverá a ver a su equipo competir en una categoría más exigente y con mayor visibilidad dentro del fútbol aragonés.

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En un año complicado para el Real Madrid y para el propio Arbeloa, cuyo nombre ha estado ligado a múltiples rumores sobre su futuro en los banquillos, el éxito del Villa de Alagón aparece como una curiosa nota positiva vinculada indirectamente al entrenador salmantino. Un pequeño guiño al fútbol modesto y al trabajo de cantera fuera de la capital, y a su vez más cercano a los campos de barro que a la inmensidad de los estadios milenarios de Europa.