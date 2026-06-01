Noelia Bernad se cuelga el bronce en el Nacional de marcha nórdica

La aragonesa Noelia Bernad Hernández, del club Escuela de Nordic Walking Más que Pasos, ganó el bronce en el Campeonato de España Individual de Marcha Nórdica, disputado el pasado domingo en Madrid, así como la medalla de oro en la subcategoría veteranas A (40-49 años). La marchadora vuelve así a destacarse como una de las mejores en esta especialidad deportiva, repitiendo los mismos triunfos que ya obtuvo en 2025; también cosechó en marzo el II Campeonato de Aragón.

El Campeonato de España, organizado por el club Marcha Nórdica Madrid junto a la FEDME y el Consejo Superior de Deportes, reunió a más de 180 marchadores de toda España. La competición tuvo un recorrido de 12,2 km, por los caminos del Parque Forestal Valdebebas-Felipe VI.

La marcha nórdica se define por recorrer un itinerario a pie en el menor tiempo posible, utilizando unos bastones específicamente diseñados y que forman parte activa de la técnica específica de este deporte. En la competición es clave la correcta ejecución; como en la marcha atlética, no se puede tener los dos pies en el aire ni mantener ambas rodillas flexionadas al mismo tiempo, y el reglamento penaliza con pérdidas de tiempo errores sobre la posición y el movimiento de brazos, piernas y bastones. Un equipo de jueces controla a los marchadores durante el recorrido y castiga los fallos con tarjetas blancas, amarillas y rojas.

Un total de diez aragoneses participaron en esta prueba, de los clubes Más que Pasos y Javieres de Huesca. Con la selección aragonesa de marcha nórdica compitieron: Juan José Cantero Génova, Reyes Isiegas García, Soledad Jiménez Aranaz, Iván Jaime Elpón, Miguel Pérez Mas, Carlos Delgado Tello, e Ignacio Dapena Teijeiro.

Los resultados vuelven a mostrar la consolidación de esta disciplina deportiva en Aragón. La selección aragonesa se creó en 2023 y ha conseguido distintos títulos nacionales individuales y por equipos. En paralelo, en 2025 se creó el Campeonato de Aragón y este año el Trofeo de Marcha Nórdica Ciudad de Utebo fue la primera competición organizada en la Comunidad valedera para un título nacional, la Copa de España.

Los componentes de la selección aragonesa cerrarán la competición en el Campeonato de Selecciones Autonómicas, que se disputará el 25 de octubre en Lorca (Murcia).

Por otro lado, los más jóvenes montañeros aragoneses debutaron en la competición nacional participando en el Campeonato de España de Carreras por Montaña en Edad Escolar, celebrado este pasado fin de semana en Alcaudete (Jaén), con la participación de 223 corredores, representantes de 13 comunidades autonómicas. Los 18 componentes de la selección aragonesa firmaron una excelente actuación, con una medalla de bronce en el Campeonato por Selecciones Autonómicas, en infantil, y un muy meritorio sexto puesto en la categoría cadete.