Los alumnos del ES Ítaca de Zaragoza sacan 'a portada' los derechos fundamentales por el Día Internacional del Niño y la Infancia

El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Niño y la Infancia, el alumnado de 1º de ESO del IES Ítaca de Zaragoza compartieron el trabajo periodístico Derechos en portada. Una exposición que busca algo más que decorar el espacio: pretende recordar, reivindicar y difundir los derechos fundamentales de la infancia proclamados por la ONU.

La actividad, denominada Derechos en portada, ha sido desarrollada en la materia de Atención Educativa y tenía un propósito claro: acercar al alumnado a la Carta de Derechos del Niño a través de la creación de una noticia periodística. De esta forma, cada alumno y alumna de clase seleccionaron uno de los derechos y los convirtieron en una portada de diario, con su titular, su cuerpo de texto y una imagen elaborada o seleccionada para reforzar el mensaje.

Contar un derecho como si fuera noticia

Lejos de limitarse a copiar información, el proyecto invita al alumnado a reflexionar sobre lo que significa que todos los niños y las niñas del mundo tengan derecho a la educación, a la salud, a la protección, a la identidad o a expresar su opinión. Cada derecho debía transformarse en un hecho informativo: ¿qué ocurriría si un derecho se viera vulnerado?, o ¿por qué debería aparecer en portada?

El resultado ha sido una combinación de creatividad y conciencia social. Algunos titulares apuestan por el impacto: Miles de niños cambian los juguetes por herramientas: el trabajo infantil sigue creciendo, Derecho a no sufrir violencia, Cada día miles de hackers manipulan miles de móviles, los niños pagan por la guerra, Todos podemos creer en lo que queramos sin ser juzgados. Otros eligen un tono optimista, destacando avances o buenas prácticas, como Derecho a la felicidad y el bienestar emocional o El juego es para crecer sanos y fuertes. En todos los casos, el alumnado ha ejercido un pequeño rol periodístico que exige observar, analizar y comunicar.

Portadas para el 20N realizadas por alumnos del IES Ítaca. / Servicio especial

Una exposición que invita a detenerse

El rellano del primer piso de la zona central y parte de las escaleras se ha convertido en un espacio expositivo. Estudiantes, profesorado y personal laboral del IES Ítaca pueden parar y leer los textos y comentar las imágenes. La variedad de estilos, colores y enfoques convierte la muestra en un recorrido por las diferentes realidades de la infancia en el mundo.

Aprender empatía y pensamiento crítico

Desde Atención Educativa de 1º ESO se planteó este proyecto teniendo en cuenta los saberes básicos y las competencias específicas que plantea el curriculum de Aragón en esta materia. Al elaborar las portadas, los estudiantes han tenido que leer, interpretar, sintetizar y redactar textos informativos, pero también ponerse en el lugar de otros niños y niñas del mundo cuyas circunstancias difieren de las propias. Esa combinación de competencias comunicativas y valores humanos es uno de los pilares del proyecto.

La actitud del alumnado también ha sido reseñable: curiosidad, compromiso y sensibilidad. Muchos se sorprendieron al descubrir que algunos de los derechos que daban por garantizados están lejos de cumplirse en todos los países. “Escribirlo como noticia es una bofetada de realidad”, se escuchaba en los pasillos.

El IES Ítaca de Zaragoza sacan 'a portada' los derechos fundamentales por el Día Internacional del Niño y la Infancia / Servicio especial

'Derechos en portada', derechos en la memoria

Derechos en portada no es solo un proyecto escolar es un recordatorio de que la infancia tiene voz, mirada y pensamiento propio, y que generar espacios donde pueda expresarse es una de las formas más sólidas de educar en valores.