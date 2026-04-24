¡Evento de nombramiento de embajadores Z16!
El evento de nombramiento para los embajadores del programa Z16 se celebrará el 29 de abril en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, con una actividad exclusiva y una visita guiada
Sabemos que tenéis muchas ganas de formar parte de Z16 y disfrutar del doble de actividades solo por ser embajador/a del Programa. El 29 de abril celebraremos un evento de Nombramiento en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, donde podrás disfrutar de una actividad exclusiva en la que os convertiréis en embajadores/as y en la que además podrás disfrutar de una visita guiada.
Participar es muy fácil. Tan solo tienes que descargarte la App Z16 en tu teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo smartphone, registrarte y validarte a través de ella ¿A qué estás esperando?
¿Quieres saber más? No te pierdas ninguna actividad y si quieres saber más sobre Zaragoza Joven tienes toda la información necesaria aquí, en este enlace.
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