'Silencio a medias', un emotivo poema con origen en el IES Cierzo de La Muela

Despierto con un verso apagado en la garganta.

El cole me empuja

como un mañana que no pregunta.

Ando en un tren de caras,

todas llevan luz parecida.

Yo llevo un mapa plegado hacia un color que nadie nombra.

Me pongo un disfraz que no me abraza.

Me fijan las miradas

como si fueran máscaras antiguas.

Hablan las paredes

en tonos que no aprendí

y contemplo la ventana

como un secreto sin clave.

Mis pasos practican fugas cortas:

calle, farola, bocanada. Palabras deseadas y que son

monedas conservadas en la boca.

Sueño con un idioma donde caber sin permiso, con un barco pequeño, que no pregunte por su puerto.

Sobrevivir se escribe en minúscula,

con tiza en la acera.

Mis sueños son billetes falsos que a veces funcionan. Si alguien pregunta por mi rumbo devuelvo el gesto: un «todo bien» que cabe en la esquina del bolsillo.