'Silencio a medias', un emotivo poema con origen en el IES Cierzo de La Muela
Trabajo presentado por Ermita Milagrosa Eseng Ondo Nze
Ermita Milagrosa Eseng Ondo Nze
Despierto con un verso apagado en la garganta.
El cole me empuja
como un mañana que no pregunta.
Ando en un tren de caras,
todas llevan luz parecida.
Yo llevo un mapa plegado hacia un color que nadie nombra.
Me pongo un disfraz que no me abraza.
Me fijan las miradas
como si fueran máscaras antiguas.
Hablan las paredes
en tonos que no aprendí
y contemplo la ventana
como un secreto sin clave.
Mis pasos practican fugas cortas:
calle, farola, bocanada. Palabras deseadas y que son
monedas conservadas en la boca.
Sueño con un idioma donde caber sin permiso, con un barco pequeño, que no pregunte por su puerto.
Sobrevivir se escribe en minúscula,
con tiza en la acera.
Mis sueños son billetes falsos que a veces funcionan. Si alguien pregunta por mi rumbo devuelvo el gesto: un «todo bien» que cabe en la esquina del bolsillo.
- El ADN confirma que el cadáver hallado en la ribera del río Ebro pertenece a Pablo Cebolla, el joven desaparecido desde febrero en Zaragoza
- Agada toma la palabra para liderar la conjura del Real Zaragoza: 'Tenemos una oportunidad, vamos a dejarnos todo en el campo
- El outlet de muebles de Cuarte de Huerva que enamora a Natalia Chueca: “Un placer contar con tu visita y contar con tu apoyo al negocio local”
- El Corte Inglés estrena un mirador para degustar productos 'gourmet' con vistas a los principales monumentos de Zaragoza
- Suspenden por sorpresa el festival del año en Zaragoza: 'El público hubiera sido el principal afectado
- El icono comercial del centro de Zaragoza por el que han pasado más de 500 millones de personas y que ahora ultima la reforma más importante de sus 45 años de vida
- Atención conductores: atascos este miércoles en la salida de Zaragoza por la carretera de Castellón
- El sorprendente paso adelante de Agada en la conjura del Real Zaragoza: “Liberad a Willy”