Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025

Los primeros grupos de la Ofrenda de Flores han pasado a las 6.30 de la mañana cuando todavía la oscuridad ganaba la partida al sol y muchas personas regresaban a sus hogares después de una larga noche de fiesta. 'Costureras malotas' ha sido el primer grupo en entregar sus ramos de flores, este año blancas, a la Virgen del Pilar.

ABEIRAS / Jaime de Diego

El Paseo Independencia, la Plaza Aragón, la Calle Alfonso se han ido llenando poco a poco de zaragozanos y visitantes vestidos con sus trajes tradicionales que esperaban su turno para entregar su ofrenda a la Virgen.

BAGUENA / Pablo Ferrer

El buen tiempo, con cielos despejados y una temperaruta agradale, ha acompañado a los oferentes que han deposiado sus ramos a los pies de la patrona a lo largo de la mañana, sin apenas retrasos en la salida de los grupos, que han podido completar los recorridos según lo previsto. A las 14 horas, lo habían hecho más de 43.000 personas, un 13% más que en 2024, según los datos de la organización.