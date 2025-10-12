Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025
Puedes consultar la imagen de tu grupo por horas
Los primeros grupos de la Ofrenda de Flores han pasado a las 6.30 de la mañana cuando todavía la oscuridad ganaba la partida al sol y muchas personas regresaban a sus hogares después de una larga noche de fiesta. 'Costureras malotas' ha sido el primer grupo en entregar sus ramos de flores, este año blancas, a la Virgen del Pilar.
El Paseo Independencia, la Plaza Aragón, la Calle Alfonso se han ido llenando poco a poco de zaragozanos y visitantes vestidos con sus trajes tradicionales que esperaban su turno para entregar su ofrenda a la Virgen.
El buen tiempo, con cielos despejados y una temperaruta agradale, ha acompañado a los oferentes que han deposiado sus ramos a los pies de la patrona a lo largo de la mañana, sin apenas retrasos en la salida de los grupos, que han podido completar los recorridos según lo previsto. A las 14 horas, lo habían hecho más de 43.000 personas, un 13% más que en 2024, según los datos de la organización.
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Pepe Rodríguez de Masterchef: 'Gran trabajo que hacéis
- Gabi agota su crédito después de un desastre que deja al Real Zaragoza colista (4-2)
- El prometedor Felipe Minzer abandona el Casademont Zaragoza
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años