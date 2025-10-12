Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025

Puedes consultar la imagen de tu grupo por horas

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE.JPG

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE.JPG / EL PERIÓDICO

El Periódico de Aragón

Los primeros grupos de la Ofrenda de Flores han pasado a las 6.30 de la mañana cuando todavía la oscuridad ganaba la partida al sol y muchas personas regresaban a sus hogares después de una larga noche de fiesta. 'Costureras malotas' ha sido el primer grupo en entregar sus ramos de flores, este año blancas, a la Virgen del Pilar.

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025 por la mañana (I)

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025 por la mañana (I)

ABEIRAS / Jaime de Diego

El Paseo Independencia, la Plaza Aragón, la Calle Alfonso se han ido llenando poco a poco de zaragozanos y visitantes vestidos con sus trajes tradicionales que esperaban su turno para entregar su ofrenda a la Virgen.

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025 por la mañana (II)

Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores 2025 por la mañana (II)

BAGUENA / Pablo Ferrer

El buen tiempo, con cielos despejados y una temperaruta agradale, ha acompañado a los oferentes que han deposiado sus ramos a los pies de la patrona a lo largo de la mañana, sin apenas retrasos en la salida de los grupos, que han podido completar los recorridos según lo previsto. A las 14 horas, lo habían hecho más de 43.000 personas, un 13% más que en 2024, según los datos de la organización.

