La Ofrenda de Frutos volverá a crecer este año y será de récord: horarios y recorrido

La Ofrenda de Frutos, programada cada año para la mañana del 13 de octubre, es un evento más que esperado por todos los zaragozanos. Además de ser un recorrido solidario, ya que los alimentos entregados se reparten entre comedores sociales, es reconocido por ser menos masivo que la Ofrenda de Flores y tener una distinción en la indumentaria regional especial, con detalles más cuidados.

Este año, al igual que ya pasó en 2024, la participación que antes estaba reservada a las casas regionales afincadas en Zaragoza se abre a los ciudadanos de todos los distritos de la ciudad. Si el año pasado fueron 240 personas las que formaron parte del acto de forma individual, esta vez son 724 los que han completado su inscripción para acceder al recorrido. Esta representación ciudadana se une a los de las agrupaciones regionales hasta una cifra total de unas 3.500 personas.

En la salida habrá dos puntos de encuentro para quienes no participen con las casas regionales que iniciarán el trayecto a las 10.30 horas. Por un lado, las inscripciones realizadas con el grupo Ayuntamiento de Zaragoza, se reunirá en el cruce de la plaza Santa Engracia con la calle Castellanos a las 12.15 horas y serán los encargados de cerrar la ofrenda. Antes, a las 11.30 horas, las personas inscritas con el Grupo Distritos y Barrios Rurales de Zaragoza formarán en la plaza Santa Engracia, desde la calle Joaquín Costa a la plaza de los Sitios.

El recorrido partirá desde la plaza de Santa Engracia y pasará por paseo de la Independencia, Coso, calle Alfonso I y, finalmente, plaza del Pilar. En este punto, serán 400 oferentes los que entren dentro de la basílica para depositar las viandas en el camarín de la Virgen. El resto dejará la ofrenda a los pies del relieve de la Venida de la Virgen, del escultor Pablo Serrano, que preside el centro de la fachada del templo.

Voluntarios del Santo Refugio ordenan el año pasado los alimentos de la Ofrenda de Frutos en una de las puertas de la Basílica del Pilar / Laura Trives

Este acto se remonta al año 1949, cuando se realizó por primera vez, y se caracteriza porque cada casa regional viste sus trajes típicos y reúne productos de su territorio para llevarlos hasta la Virgen del Pilar. Para la organización y gestión de la recogida de alimentos se cuenta con la colaboración de la Hermandad del Refugio de Zaragoza, que no sólo es una de las entidades sociales a las que se reparten estos alimentos, sino que, además, es responsable de la recogida de todos ellos, del transporte, clasificación y entrega al resto de instituciones.

Además de la Ofrenda de Frutos, se ha habilitado una recogida de alimentos en la Hermandad del Santo Refugio, entre el 1 y el 13 de octubre, que se podrá hacer de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas. Su objetivo es batir récord y llegar a la cifra de 70.000 kilos.