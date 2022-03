El triunfo ante el Almería, a medio camino entre la fortuna inicial y la buena imagen global y sobre todo en la segunda parte ante uno de los mejores equipos de Segunda, levantó los sueños del zaragocismo porque se sumó a los dos anteriores, contra el Sporting y Las Palmas, más que valiosos para poner tierra de por medio con el descenso, ya a 10 puntos. Pero por ahora son insuficientes en el Real Zaragoza para mirar de verdad al objetivo de la sexta plaza, a esa promoción que anda a siete puntos cuando quedan 12 jornadas. Sumar el cuarto triunfo consecutivo, superar este viernes al devaluado Fuenlabrada (21.00 horas, Gol) que estrena técnico con José Ramón Sandoval, permitiría dejar esa meta en la zona de creer, no solo en la de soñar.

Desde el punto de vista objetivo, resulta más que difícil de ver con sensatez que un equipo, el Zaragoza, que ha ganado ocho partidos de 30, que ha estado lleno de inseguridades y dudas la mayor parte de la temporada, sea capaz de sumar esas mismas victorias en las 12 citas que restan, completando un tramo final de candidato al ascenso directo. Eso es lo que necesita, no menos de 24 puntos, pero probablemente más, de los 36 que faltan, una quimera en teoría para quien ha visto a este Zaragoza en este curso en el que JIM no ha logrado dar con la tecla de la regularidad y de la fiabilidad.

Sin embargo, el fútbol está repleto de gestas, de hazañas que nacen cuando nadie las espera. El técnico alicantino ya hizo el milagro el curso pasado de una permanencia que parecía más que lejana cuando aterrizó en un equipo roto. Ahora, sin embargo, el listón es mucho más elevado. No se trata de sobrevivir, sino de firmar unos números en lo que queda solo al alcance de los grandes.

Como el camino se hace andando, la primera piedra es ganar al Fuenlabrada, sumar la cuarta victoria consecutiva, algo que el Zaragoza no logra desde marzo de 2018 y con Natxo González, donde firmó hasta seis, acumulando además el tercer botín consecutivo en una Romareda en la que muy poco a poco el Zaragoza va mejorando los raquíticos datos que ha hecho en este curso. Con ese triunfo ante el cuadro madrileño, es seguro que lo que ahora parece casi un imposible se verá más posible. En todo caso, difícil.

Sin Francho y la duda, arriba

Para lograrlo, el Zaragoza no podrá contar con uno de sus mejores jugadores de la temporada, Francho Serrano, lesionado, y es más que previsible que no se fuerce a Nano Mesa tras dos semanas de baja, aunque JIM recupera de una tacada a Álvaro, Zapater, Vada y Jair, estos dos últimos tras cumplir sanción. El central retorna al once y Francés es su pareja ideal este curso, por lo que Lluís López, de excelso nivel en las dos últimas semanas, apunta a retornar al banquillo sin merecerlo.

En el medio, Petrovic, tras ser suplente frente al Almería, se situará en la medular, con Jaume Grau, también renqueante esta semana en el gemelo, pero apto, y Eugeni. Arriba, el mérito de los dos goles en los dos últimos partidos señala a Iván Azón, que le arrebataría el puesto a Juanjo Narváez con Bermejo y Sabin Merino de fijos. La habitual teoría de los premios debería dar ese resultado, al menos, aunque es cierto que el colombiano ha mejorado su nivel últimamente.

El Fuenlabrada ha recurrido a Sandoval poco más de un año después de echarlo para buscar un milagro que tiene a siete puntos. El conjunto madrileño solo lleva un triunfo en 21 jornadas y las 6 últimas sin ganar, pero es más peligroso de lo que dice la tabla y tiene buenos jugadores arriba, como Ontiveros, Pedro León, Zozulya, Anderson o Bouldini. También Adrián González, llegado en enero desde el Zaragoza y que cuenta allí con más minutos, aunque aún anda lejos de su mejor versión. El rival, en todo caso, es propicio para seguir la racha. Y para creer.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Chavarría; Petrovic, Jaume Grau, Eugeni Valderrama; Bermejo, Sabin Merino e Iván Azón.

Fuenlabrada: Altube; Iribas, Tachi, Pulido, Gozzi; Cristóbal, Agu, Ontiveros, Pedro León; Bouldini y Zozulya.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).

Estadio: La Romareda.

Hora: 21.00.