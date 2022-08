Carcedo: "Ojalá podamos tener alguna alternativa más para ser más ofensivos"

Acabó satisfecho Carcedo con el esfuerzo y el trabajo de sus jugadores, no con el resultado, claro, un empate que es solo un pequeño paso, pero sí con la capacidad que en muchos momentos mostró su equipo. "Quiero que el equipo sea difícil de ganar, que nos miren como un bloque jodido. Tenemos calidad y hay que dar esos automatismos. Los jugadores han entrado exhaustos al vestuario y no puedo decirles nada más", aseguró al final de una comparecencia donde sí reconoció que al equipo le faltan argumentos en ataque, más posibilidades de elección arriba. "Con Azón ya habría uno más, si quiero jugar con dos delanteros ahora no puedo porque no tengo más y ojalá que podamos tener alguna alternativa más para ser más ofensivos".

El caso es que Carcedo miró el aspecto positivo de un punto ante un rival poderoso y recién descendido. "Hemos hecho un buen partido. Hemos empezado bien, con varias ocasiones, como la de Vada, y fue una pena no ponernos por delante. Queríamos los tres puntos y estoy satisfecho. Les he dicho que de la manera en que hemos peleado y trabajado la gente estaba satisfecha", reseñó, para añadir que "si no ganamos lo ideal es no perder, no encajamos y seguiremos trabajando para mejorar la parte goleadora". "Creo que en la primera media hora hemos hecho cosas que vimos en pretemporada, movimos al Levante, un equipo muy físico, y es algo que no es fácil y tuvimos paciencia y lo hicimos con mucho esfuerzo que en la segunda parte lo hemos pagado. Aunque los cambios nos ayudaron, nos dieron velocidad y energía y tuvimos ocasiones para llevarnos el partido", resumió el entrenador, que agradeció el apoyo de la grada: "Todos lo hemos vivido con excitación y sentimiento, la gente nos ha ayudado y se ha mostrado agradecida por el esfuerzo del equipo, por eso agradecemos ese apoyo y el ánimo que nos dieron", reseñó. "Vamos a intentar luchar lo máximo por mirar a los puestos altos y responder a la exigencia de la gente. Estoy contento con la plantilla y sé que seguiremos mejorando con lo que tengo que podemos pelear bien con lo que hay" En cuanto a los objetivos de un Zaragoza que ha empezado con dos puntos de seis posibles, el mensaje fue el de mirar hacia arriba: "Vamos a intentar luchar lo máximo por mirar a los puestos altos y responder a la exigencia de la gente. Estoy contento con la plantilla y sé que seguiremos mejorando, creo que podemos pelear bien con lo que hay", concluyó.