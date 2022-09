El Real Zaragoza ha firmado ante el Sporting la segunda victoria de la temporada y tres valiosísimos puntos, aunque uno de los aspectos más positivos fue la vuelta de uno de los hijos pródigos del zaragocismo. Iván Azón ha vuelto a La Romareda, su casa. El delantero criado en la cantera zaragozana ofreció 13 minutos de pura presión, casta e intensidad en un encuentro que se fue hasta el 98. Y es que el joven punta de 19 años tenía ganas de volver a pisar el verde de La Romareda, desde que el 6 de agosto dejara de entrenar con el grupo por un edema óseo.

Está claro que Azón es una de las insignias y caras visibles para todos los zaragocistas, que se pusieron en pie cuando el speaker anunció que el dorsal 9 entraría en el campo en el minuto 83, sustituyendo al que tras la exhibición en Ponferrada era el héroe local, Giuliano Simeone.

Ahora que Azón está de vuelta, el problema es simple, hay tres puntas para un solo puesto y es el turno de Carcedo, que tendrá que pensar qué delantero alinear tras esta victoria. Por un lado, tiene a Giuliano que creó ocasiones a lo largo de todo el partido y está siendo el delantero titular desde que en la jornada 3 sustituyera en el once titular a Narváez. Por otro, a Gueye del que no se ha vuelto a saber nada tras su fichaje anunciado a finales de agosto y del que se espera que salga, ya no como titular, sino como reserva en algún encuentro, pues apenas lleva 16 minutos disputados. Finalmente, el que está haciendo olvidar a Azón es el Cholito que parece haber encontrado su lugar en el equipo. Y es que al ser un delantero que te ofrece tanta movilidad puede jugar en la banda o en la punta, como ya lo ha hecho durante el partido de este sábado, en el que aparecía en distintas situaciones y posiciones del juego creando peligro y alerta en la defensa del Sporting con solo presionar y aproximarse al balón.

Carcedo tendrá que devanarse la cabeza sobre cómo y quién merece jugar. Está claro que el técnico no tiene intención de cambiar su 4-3-3 para jugar con dos delanteros. Todavía menor es la posibilidad sabiendo que ha repetido este sábado ante el Sporting el mismo once que salió contra la Ponferradina y con el que ya lleva sumados seis puntos en dos partidos.

Lo que es seguro es que el Zaragoza ya sabe ganar y puede respirar tranquilo, aunque necesita afinar la puntería de cara a los próximos choques contra rivales que quizá no te concedan tanto atrás. Ya que, entre Izquierdoz y Diego Sánchez, la zona defensiva izquierda del Sporting, fue relativamente sencilla de traspasar en ciertos compases del partido por jugadores como Bermejo, que mejora y mucho cuando se mete hacia el centro y el propio Simeone, con quien intercambia posiciones ofreciendo desmarques de todo tipo y soluciones continuas.