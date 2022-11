Apelación pospone la decisión sobre la sanción a Fran Escribá

El Comité de Apelación no trató este viernes el recurso del Real Zaragoza por la sanción de cuatro partidos impuesta por Competición a Fran Escribá por sus palabras tras un Villarreal-Elche cuando era entrenador del conjunto ilicitano. El club, cuando conoció la sanción el pasado lunes por parte de Competición, solicitó las medidas cautelares para aplazar el castigo, como en su día hizo el Cádiz con Álvaro Cervera, pero Apelación le respondió que no iba a tratar el caso hasta que no se presentara el correspondiente recurso, algo que se ha hecho en la tarde de este viernes.

Ahora, lo previsto es que Apelación se reúna este sábado por la mañana o mañana antes del partido ante el Burgos para dictaminar sobre ese recurso, pero en todo caso no eliminaría el castigo, como mucho, y de manera improbable, lo reduciría en algún encuentro. Álvaro Cervera, en la 20-21, tras un Cádiz-Sevilla, fue sancionado con 4 partidos tras acusar al colegiado de no querer pitar un penalti, aunque fue indultado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El Zaragoza recurrirá la sanción de cuatro partidos a Fran Escribá Así, todo apunta a que ante el Burgos será David Generelo el que esté en el banquillo con Escribá en la grada. El exjugador zaragocista y segundo entrenador actual ya tiene experiencia de primer técnico en una breve etapa en el Oviedo, de 13 partidos en la 15-16. Tras un Villarreal-Elche el 22 de septiembre de 2021, el entrenador del Zaragoza acusó de «mala fe» al árbitro, poniendo en tela de juicio la honestidad profesional del colegiado gallego Muñiz Ruiz después de la derrota ilicitana por 4-1 ante el ‘submarino’. Pedraza le hizo una entrada alevosa al jugador del Elche Josan y ya tenía una amarilla y Muñiz no le mostró la segunda. En teoría y por la gravedad de la acusación no es nada fácil que el recurso prospere, aunque en última instancia el Zaragoza puede ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para anular la sanción o pedir la cautelar en el caso de que el recurso ante Apelación no prospere. Si no surtieran efecto estos recursos, Escribá no podrá sentarse en el banquillo ante el Burgos, el Ibiza, el Albacete y el Huesca. El entrenador, que fue destituido del Elche dos meses después de aquellas declaraciones, a finales de noviembre y tras 14 jornadas. vio como su expediente quedó en suspenso cuando la sanción estaba a punto de ser dada a conocer y se ha retomado ahora, cuando Escribá ha dirigido dos partidos al Zaragoza, en Copa ante el Diocesano y en la Liga frente al Málaga. Competición comunicó el lunes el castigo. Pidió perdón «El partido está marcado por la segunda tarjeta a Pedraza en la primera parte. Es una jugada clara, todos nos podemos equivocar, yo me equivoco y todos nos equivocamos, pero lo de hoy es mala fe. Todo el mundo sabe que esa tarjeta es la segunda amarilla, y si no tiene esa primera tarjeta se la saca seguro», dijo el entonces entrenador, duro en sus declaraciones y que una semana después pidió perdón: «No era mi intención faltarle al respeto. Si lo dije de mala manera pido disculpas y ya está».