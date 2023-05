Medio centenar de aficionados del Tenerife se han visto claramente perjudicados por el cambio de horario marcado por LaLiga el pasado sábado para que el partido, en lugar del horario unificado el sábado 28, se dispute el viernes 27 a las 21.00 horas en La Romareda. Al no poner nada en juego, el Real Zaragoza propuso esa fecha y de común acuerdo con el club isleño se decidió jugar el viernes, pero estos 49 seguidores del Tenerife tienen ya su viaje organizado y no pueden asistir al partido por ese cambio.

El paquete que incluía el viaje y la estancia varios días en Zaragoza, ya que el martes es festivo en la Comunidad de Canarias, tiene un coste de 289 euros, ya abonado por ellos, con salida el sábado desde la isla. «Nos encontramos con el grave perjuicio de que se nos cambia un semana antes el partido y con el inconveniente que siempre supone viajar desde la isla», señala Iván Codina, peñista, como la gran mayoría de los aficionados de en ese viaje, y que se encarga a través de su agencia de coordinar los desplazamientos de aficionados del conjunto isleño.

«A Andorra fueron hasta 160 seguidores y el viaje de Zaragoza tenía el encanto de la posibilidad de hacer turismo unos días además de que hubiera algo en juego importante para los dos equipos. Por eso, está reservado desde hace dos meses», añade Codina. Ahora, el viaje se mantiene y los aficionados del equipo blanquiazul llegarán el sábado a Zaragoza y tendrán unos días para hacer turismo, pero no verán jugar a su equipo, «salvo dos de ellos, que han tenido que pagar un sobrecoste de 300 euros para poder irse el viernes y estar en La Romareda, pero no todo el mundo puede asumir semejante gasto extra. La verdad es que el perjuicio ha sido muy grande y sin margen para poder hacer nada».

Petición a Aficiones Unidas

Las entradas son de las que los clubs reparten a través del convenio con Aficiones Unidas y tienen un coste especial para peñistas de 16 euros. Cantidad que, de momento, no se les devuelve a los que no puedan estar el viernes: «Nos hemos puesto en contacto con Aficiones Unidas y nos dicen que no nos devuelven el dinero porque en la entrada ya pone que está sujeto a cambios el horario. Hemos insistido, pero de momento solo nos hemos puesto en contacto con ellos y, si la respuesta sigue siendo negativa, lo haremos con el Real Zaragoza», concluye el representante de este viaje organizado del Tenerife que, en todo caso y en el mejor de los supuestos, solo verá como se devuelve el precio de las entradas para el partido del viernes.