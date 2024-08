Todo queda en casa. La contracrónica del Cartagena-Real Zaragoza (1-2)

En medio de la revolución, hay algo que nunca cambia. Son ya diez los futbolistas que han aterrizado en la capital aragonesa y, si el plan no falla, todavía lo harán al menos cinco más en los cuatro últimas del mercado. Da igual, aunque vinieran cincuenta. Si no cuajan o no cumplen las expectativas todos ellos, hay algo que nunca le fallará al Real Zaragoza: su cantera.

Los de la casa siempre han estado ahí y, durante los años más duros del equipo aragonés en Segunda, ellos han sido los que han salvado al club de meterse en un lío mucho mayor. Ahora, con la SAD saneado y con el que va a ser el proyecto zaragocista de mayor envergadura de la historia reciente, los chavales que han mamado desde pequeños lo que significa ese escudo, aunque ya no lo hayan conocido en sus mejores tiempos, demuestran que van a estar otra vez ahí dispuestos a saltar al rescate siempre que se les necesite.

Poco a nada se ha hablado este verano de los canteranos. La venta de Francés y los nombres que han ido llegando hacían presagiar que esta temporada su protagonismo iba a ser mucho menor. Craso error del que creyera eso. Solo ha hecho falta llegar al segundo partido para demostrar que, cuando falle el plan A, siempre se podrá echar mano de ellos. A veces saldrá bien, como en Cartagena. Otros días no, pero lo que está garantizado es que se dejarán el alma por sus colores.

La tormenta

El Real Zaragoza estaba cuajando un mal partido en Cartagonova y, lo que era peor, las grandes sensaciones del estreno liguero en Cádiz se estaban esfumando. Fue mediada la segunda parte cuando Víctor decidió mover ficha. Azón y Pau Sans saltaron al campo y el partido cambió por completo. La energía y la chispa de los canteranos mezclaron a la perfección con el buen hacer y los fundamentos de Bazdar para agitar un duelo en el que pintaban bastos.

A los pocos minutos entró Francho para completar la tormenta perfecta perpetrada por los cachorros de la casa. Avisó en dos ocasiones Azón en las que tan bien lo hizo en su construcción como tan inocente estuvo en su definición. Llegó entonces el turno de Pau Sans. El canterano marcó su primer gol con el primer equipo tras un centro de Toni Moya. Casi sin tiempo para asimilarlo, tras una gran triangulación entre él y Azón, fue el propio Pau el que no acertó, por los pelos, a regatear a Cuñat.

No pasa nada. Faltaba por aparecer Francho, que en la última jugada mandó a cámara lenta el balón al fondo de la red para lograr una victoria impensable media hora antes. Asistencia de Luna, por cierto. Lo dicho, todo queda en casa.