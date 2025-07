Indias: "Cuando económicamente no vas muy boyante, tienes que tener paciencia"

Ya avisó a su llegada al Real Zaragoza Txema Indias, el pasado 10 de junio en su presentación, hace ahora un mes y un día, que una cosa es el límite salarial que tenga el club, que las previsiones marcan de una fiorma similar al del curso pasado (11,7), aunque aún queda verano para cerrar esa medida hasta el final del mercado, y otra el margen de maniobra con los contratos que existan, que no es mucha. Y este viernes, en la presentación de Tachi y Sebas Moyano, sus dos primeros fichajes como director deportivo zaragocista lo ha vuelto a dejar claro: "Si vamos viendo sitaciones como las de Sebas y Tachi las cerraremos. Me encantaría tener lista ya la plantilla y dársela ya a Gabi para irme yo de vacaciones, pero no va a ser así. Cuando la economía no es muy boyante, hay que tener paciencia para intentar acertar en las situaciones de mercado que estés buscando o vayan apareciendo", dijo Indias, avisando de un verano en la reconstrucción de la plantilla que se prevé largo con el cierre el 30 de agosto y en el que el Zaragoza en muchas operaciones va a tener que esperar y tiene que buscar de forma exclusiva esiones o traspasos a coste cero.

Además, el director deportivo dejó muy en el aire la opción de presentar una oferta de renovación a Lluís López, después de que el 30 de junio pidiera algo más de tiempo al central tras acabar contrato. "Es un tema más personal. Hablamos con él, tanto Fernando (López, director general), como yo, le dijimos la situación. Cerrar o abrir puertas a jugadores que acaban contrato no es adecuado. Hablamos con él, le dijimos la situación, y es libre de firmar por cualquier club. Si nos podemos volver a encontrar, encantados. No es lo correcto hacer despedidas y que después pueda surgir esa situación", dijo Indias sobre el central catalán, que está buscando desde hace tiempo otros posibles destinos en el mercado, con posibilidades en Segunda que se tienen que abrir y en el extranjero, donde es menos partidario de jugar, y que ahora mismo no espera ninguna propuesta zaragocista, que por supuesto no le ha llegado aún, por lo que las opciones de que ese encuentro que decía Indias se dé son cada vez menores, casi nulas.

"Portería y centrales son dos posiciones que debemos abordar, está claro. Tenemos a Poussin de portero y como mínimo, tiene que venir uno más. En defensa, con Tachi hemos aliviado un poco, pero debemos traer más efectivos"

Un portero al menos, que deben ser dos

En todo caso, Indias dejó claro que la portería, donde solo está Poussin, y del eje de la defensa, en la que ha llegado Tachi para acompañar a Kosa y al retorno de Borge, si bien estos dos tienen muchas posibilidades de salir, sobre todo el eslovaco, son las posiciones prioritarias. Bajo palos además el Zaragoza busca dos arqueros. "¿Portería y defensa? Son dos posiciones que debemos abordar, está claro. Tenemos a Poussin y como mínimo, tiene que venir uno más. En el centro de la defensa, con Tachi hemos aliviado un poco, pero debemos traer más efectivos. Me gustaría que vinieran hoy, claro, pero no sabría contestar a cuándo, porque no lo sé", aseguró el ejecutivo donostiarra, al que se le preguntó por el central de Alloza Pablo Tomeo, cuyo fichaje ya tanteó la anterior dirección deportiva y que tras una gran temporada en el Mirandés apunta al Valladolid: "Es un jugador que hemos podido tener en mente y hemos podido valorar, pero, a día de hoy, no es una situación factible para nosotros", aseveró. Todo apunta a que Tomeo no jugará en el Zaragoza y que lo hará en Pucela.

Si negociación con Vallejo

Tampoco lo hará Jesús Vallejo, que ahora mismo tiene una oferta del Albacete que está valorando tras salir del Real Madrid, club al que llegó en 2016 traspasado por el Real Zaragoza un año antes. "No hay negociación. Si me pongo a hablar de todos los rumores, nombres, y ofrecimientos, nos tiramos un buen rato. No desmiento ni nada por el estilo, pero no hay nada al respecto", aseveró sobre el central zaragozano.

En todo caso, el Zaragoza debe centrarse en buscar acomodo a los descartes que ya tiene en la plantilla, donde jugadores como Bakis, Kosa, Carbonell, Gori Gracia, Cuenca, Borge... tienen en mayor o menor medida todas las papeletas para salir en las próximas semanas, aunque Indias fue diplomático: "Son todo jugadores de la primera plantilla. El mercado está muy abierto y es volátil. Quedan 50 días por delante para que se cierre. Son jugadores del Real Zaragoza e iremos viendo en próximos días o semanas", aseguró, mientras que no dejó la diplomacia para hablar del adiós de Marcos Luna, traspasado al Almería por algo menos de 800.000 euros, aunque esa cantidad sube por encima de esa cifra con las variables.

"¿Luna? A veces los intereses del club también son buscar salidas buenas para todos. Luna tuvo un rendimiento, le ha salido una situación mejor, y se ha conjugado todo para ello. Buscar si ha sido cosa del míster o de Indias o del futbolista... Ha sido cosa de todos"

El lateral zaragozano no convencía a Gabi y la propuesta del Almería satisfacía tanto al jugador como al Zaragoza. "Es una mezcla de todo en este caso. A veces los intereses del club también son buscar salidas buenas para todos. Luna tuvo un rendimiento, le ha salido una situación mejor, y se ha conjugado todo para ello. Buscar si ha sido cosa del míster o de Indias o del futbolista... Ha sido cosa de todos", dijo el director deportivo donostiarra, que no quiso avanzar si el Zaragoza cerrará alguna incorporación en las próximas horas: "Ojalá. Los tiempos del mercado no los marcamos nosotros. Hay fichajes que sorprenden y cierran en horas, y otros tardas 3 semanas o no se hacen. Hay cosas que estamos hablando, pero no sé contestar si se pueden cerrar en horas o no hacerse"