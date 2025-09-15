La crónica del Real Zaragoza-Albacete (0-0). La impotencia repetida

No gana el Real Zaragoza. Y eso es lo que vale en el fútbol. No lo hizo tampoco ante un Albacete que llegaba cosido a goles y al que el equipo de Gabi no fue capaz de batir. Bueno, lo hizo en una ocasión pero el VAR con Ávalos Barrera y De la Fuente Ramos en las dos salas, vio fuera de juego en el remate de Saidu en la segunda parte como en la primera mitad instó al colegiado a que revisara una mano que había señalado sin duda. Dos acciones, gris la primera, muy ajustada la segunda, que pudieron cambiar el signo del choque, pero el Zaragoza, en todo caso, volvió a estrellarse en sus propias limitaciones futbolísticas, que son muchas, y que le han llevado a no ganar en las cinco primeras jornadas y estar en zona de descenso

En todo caso, el equipo no encajó dianas y minimizó al Albacete y la entrada de Saidu en el eje y de Paul Akouokou en el medio genera más solidez en un bloque que físicamente apenas se sostuvo en la segunda parte, en el tramo final, aunque el principal problema está en el balón, donde el juego zaragocista dista mucho de ser fluido. Con muchos fichajes que llegaron sobre la bocina del mercado, Gabi tiene ese atenuante, pero necesita que su Zaragoza carbure y sobre todo gane.Y de momento no lo hace. El equipo tiene que despertar.

Con Kodro acompañando en la punta de lanza a Dani Gómez y Francho de novedad en el lateral derecho y Paul de esperada titularidad en el medio salió el Zaragoza de Gabi, con un claro 4-4-2 ante un Albacete con hasta siete cambios, incluida la portería, y con el regreso de Vallejo y Gámez ante su exequipo arrancó el duelo en el que la iniciativa la tomó el Zaragoza, como no podía se de otra manera para que la primera la generase Dani Gómez tras incomodar a Pepe Sánchez y con un providencial cruce de Vallejo antes de que el disparo de Francho generase dudas en Lizoain.

Los de Gabi estaban asentados en el medio, con Guti apareciendo mucho mezclando bien con Paul, y en defensa, donde la presencia de Saidu complementaba a Insua y Francho se sentía cómodo de lateral diestro, lo mismo que Pomares en el otro costado, con alguna pérdida de más, eso sí. Con todo, la primera ocasión fue del Albacete, Morci le ganó la espalda a Francho y su centro no lo remató bien Carlos Neva con todo a favor y Gámez tampoco acertó después en el siguiente remate.

Tras el susto, con las protestas del Alba por un penalti de Francho a Neva que no fue y con una jugada en la que Dani Gómez no culminó la llegada entre Guti y Sebas Moyano el partido entró en la polémica en una mano de Pepe Sánchez tras un intento de pase de Dani Gómez a Moyano. Daniel Palencia no dudó y, pese a que la mano era tan clara como estaba muy pegada, pitó penalti, pero el VAR con Ávalos Barrera le llamó a una rectificación que compró el colegiado principal.

Esa jugada, una falta de Riki y otra acción de Agus Medina provocaron el enfado del Ibercaja Estadio y del banquillo zaragocista, donde Chus Herrero vio la roja. Una última ocasión de Dani Gómez, a pase de Pomares, llevó al descanso al que el Zaragoza llegó sintiéndose superior pese a sus claros problemas en el juego estático, en la creación.

Se quedó Guti, con molestias en la rodilla y que había estado en un muy buen nivel, en el banquillo y salió Keidi Bare y la segunda parte mantuvo las constantes. Paulino rozó marcar en una falta y Dani Gómez era el zaragocista que más inquietaba antes de que el entrenador optase faltando media hora por Valery y Soberón, que enseguida mostraron estar muy lejos ambos de su mejor nivel. Vallejo, el mejor del rival, cortó un centro de Dani Gómez y el Zaragoza se estrellaba una y otra vez en su pobreza ofensiva, que tenía a Lizoain sin hacer una parada de mérito.

El Zaragoza se encontró un gol tras un córner en el que Sebas Moyano la puso por fin bien e Insua primero y Saidu después contactaron con el balón para que Lizoain lo sacara de dentro. Era el tesoro, pero había fuera de juego del ghanés, milimétrico y que al VAR le costó 5 minutos decidir. Francho, en un centro de Pau, y sobre todo en un envío con el exterior a centro del recién salido Juan Sebastián al que no llegó Dani Gómez ,pudo encontrar el botín, pero el Zaragoza, agotado en lo físico, como bien mostró Paul, el mejor mientras le duró la gasolina.

Tres puntos de 15 suma el Zaragoza, al que el trabajo no le luce en absoluto, que no ha ganado en sus tres partidos en el Ibercaja Estadio. No lo hizo ante el Albacete en un partido en el que no logró plasmar su superioridad y que evidenció que le queda mucho por mejorar en ataque, aunque al menos en defensa, dejando la portería a cero, sí lo ha logrado. Sin embargo, esto no le vale. Ni por asomo.