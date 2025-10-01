Casademont Zaragoza
El Comité no perdona a Saidu
El organismo mantiene la amarilla al jugador del Real Zaragoza, que se queda a una de cumplir ciclo
No atendió el Comité de Disciplina las alegaciones formuladas por el Real Zaragoza al acta arbitral para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Saidu en los primeros minutos del duelo del viernes en Mendizorroza.
El comité entiende que «no se produce el alegado error material, habida cuenta que las imágenes aportadas por el Real Zaragoza permiten concluir que el jugador Yussif Saidu incurre en una acción compatible con la descripción del acta arbitral».
Ahora mismo, Saidu está a una amarilla de quedarse apercibido de sanción por 5 amarillas.El Real Zaragoza decidió presentar alegaciones por la falta en el centro del campo al jugador del equipo jabato Fer Medrano. La acción no parecía merecedora de esa cartulina. Manuel Jesús Orellana Cid, el colegiado andaluz que dirigió el choque en Miranda, consignó en el acta que Saidu vio la amarilla por "emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa del balón", descripción que no se ajusta a lo que se ve en las imágenes de esa acción
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular