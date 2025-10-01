El Comité no perdona a Saidu

No atendió el Comité de Disciplina las alegaciones formuladas por el Real Zaragoza al acta arbitral para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Saidu en los primeros minutos del duelo del viernes en Mendizorroza.

El comité entiende que «no se produce el alegado error material, habida cuenta que las imágenes aportadas por el Real Zaragoza permiten concluir que el jugador Yussif Saidu incurre en una acción compatible con la descripción del acta arbitral».

Ahora mismo, Saidu está a una amarilla de quedarse apercibido de sanción por 5 amarillas.El Real Zaragoza decidió presentar alegaciones por la falta en el centro del campo al jugador del equipo jabato Fer Medrano. La acción no parecía merecedora de esa cartulina. Manuel Jesús Orellana Cid, el colegiado andaluz que dirigió el choque en Miranda, consignó en el acta que Saidu vio la amarilla por "emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa del balón", descripción que no se ajusta a lo que se ve en las imágenes de esa acción