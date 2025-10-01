Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Comité no perdona a Saidu

El organismo mantiene la amarilla al jugador del Real Zaragoza, que se queda a una de cumplir ciclo

Saidu, junto con sus compañeros, celebrando el gol ante el Mirandés

Saidu, junto con sus compañeros, celebrando el gol ante el Mirandés / Carlos Gil-Roig

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No atendió el Comité de Disciplina las alegaciones formuladas por el Real Zaragoza al acta arbitral para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Saidu en los primeros minutos del duelo del viernes en Mendizorroza.

El comité entiende que «no se produce el alegado error material, habida cuenta que las imágenes aportadas por el Real Zaragoza permiten concluir que el jugador Yussif Saidu incurre en una acción compatible con la descripción del acta arbitral».

Noticias relacionadas y más

Ahora mismo, Saidu está a una amarilla de quedarse apercibido de sanción por 5 amarillas.El Real Zaragoza decidió presentar alegaciones por la falta en el centro del campo al jugador del equipo jabato Fer Medrano. La acción no parecía merecedora de esa cartulina. Manuel Jesús Orellana Cid, el colegiado andaluz que dirigió el choque en Miranda, consignó en el acta que Saidu vio la amarilla por "emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa del balón", descripción que no se ajusta a lo que se ve en las imágenes de esa acción

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
  2. El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
  3. El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
  4. El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
  5. Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
  6. La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
  7. La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios
  8. El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular

Los ocho mejores talentos jóvenes de la improvisación literaria se enfrentan en la gran final de LuchaLibro

Los ocho mejores talentos jóvenes de la improvisación literaria se enfrentan en la gran final de LuchaLibro

Martínez y Monzón, optimistas de cara al duelo contra Burgos: "Con el apoyo de nuestra afición todo es posible"

Martínez y Monzón, optimistas de cara al duelo contra Burgos: "Con el apoyo de nuestra afición todo es posible"

Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería

Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería

Giro inesperado con la fachada de la Torre del Agua: excluidas dos de las tres ofertas presentadas

Giro inesperado con la fachada de la Torre del Agua: excluidas dos de las tres ofertas presentadas

El diputado de Compromís, Juan Bordera, se prepara para el abordaje de los buques de guerra israelí contra la Flotilla de Gaza

El diputado de Compromís, Juan Bordera, se prepara para el abordaje de los buques de guerra israelí contra la Flotilla de Gaza

El Comité no perdona a Saidu

El Comité no perdona a Saidu

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"

Andrea Levy se engancha con Gonzalo Miró por un comentario sobre el PP: "¿Te ríes?"
Tracking Pixel Contents