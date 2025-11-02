La crónica del Deportivo-Real Zaragoza (0-2). Autopista hacia el infierno

Otra derrota, la quinta consecutiva, esta ante un Deportivo superior en calidad y pegada, una racha insoportable e indigna, un puesto de colista tras 12 jornadas con solo 6 puntos que dejan al Real Zaragoza en una situación terrorífica con una caída hacia el infierno de la Primera RFEF que ahora parece inevitable por mucho que queden la friolera de 30 jornadas y 90 puntos en juego. Resta un mundo, pero la autopista hacia el descenso asoma como imparable y Rubén Sellés, en los dos partidos, con dos derrotas en Gijón y frente al Deportivo, no ha logrado frenar esta decadencia terrible.

La concentración antes del partido y la ausencia de aficionados al comienzo del choque fueron un paso más en la muestra del malestar de una grada que sigue sin ver ganar a su equipo, seis partidos en el Ibercaja y solo dos puntos de 18. Queda mucho, pero también para mal, para que la temporada se haga del todo insoportable, con el hastío, el clima y los enfados que conlleven, si el Zaragoza no reacciona. El panorama, fruto de una gestión desnortada y horrorosa de esta propiedad, es más que negro para este equipo indigno de la historia y el escudo que representa.

La mejoría con Sellés, pese a las muchas bajas, tras la negra etapa de Gabi tiene muestras, pero son insuficientes para que este equipo gane y el calendario que asoma hace que el miedo sea mayor. El Zaragoza, a siete puntos de la salvación ahora, volvió a exhibir la falta de pegada habitual (tres partidos sin marcar) y no aprovechó sus mejores momentos para que en la segunda parte el Deportivo echara una palada más sobre una tumba que no tiene marcha atrás.

Con el aún juvenil Ale Gomes en el eje junto a Insua y con Toni Moya ocupando plaza en el medio para que Guti fuera el enlace con Soberón en una disposición muy similar a la de Gijón (4-2-3-1) se presentó el Zaragoza en un inicio de partido marcado por las protestas de la grada contra la gestión del club, de un tamaño más reducido de lo esperado, y con la emoción del homenaje a Jorge Casado. Y el duelo arrancó con el Zaragoza dejando constancia de que era un manojo de nervios e imprecisiones ante un Deportivo de mucho talento con el balón, con tres centrales, con Mella de carrilero, Mario Soriano de director de orquesta y con libertad de movimientos para Yeremay.

El balón fue gallego en el inicio. De forma clara además. Mella, Soriano, con un buen despeje de Adrián, y Loureiro dieron los primeros avisos visitantes ante un Zaragoza muy junto en un bloque medio y tratando que el rival no le hiciera daño con el balón entre líneas, lo que conseguía solo a ratos. Yeremay remató alto tras una buena acción de Mella y Ale Gomes cada vez se sentía más cómodo para frenar a Eddahchouri junto a Insua en el eje zaragocista, pero la mejor ocasión fue la primera del Zaragoza. Toni Moya, tras un pase certero de Francho, se plantó ante Germán y se le hizo de noche. La oportunidad despertó al Zaragoza, con Pau Sans entrando por Cuenca, tocado, que se mostró más vivo y con más movimientos en ataque, con Valery acaparando protagonismo y con Soberón insistiendo.

Eddahchouri tuvo otra de cabeza y Noubi después de un saque de falta, pero la mejor fue para Soriano cuyo disparo dio en Pomares justo después de una acción en la que Soberón pensó más en el penalti de Mella que en rematar un centro medido de un Aguirregabiria y ni una ni otra cosa pasó. Tras el descanso arrancó mejor el Zaragoza, más dinámico en la presión, con Valery con buenos síntomas y Toni Moya apareciendo con balón. El extremeño mandó un balón alto para que en una falta al borde del área muy protestada de Pau Sans la sacó en corto Yeremay y Soriano la puso en la escuadra. Francho y Valery pudieron empatar después, pero el Zaragoza siempre dispara con pistolas de agua y Soberón tampoco acertó antes de que Sellés, tarde en los cambios, transformara el ataque con Kodro y Bazdar, con dos puntas y un 4-4-2.

El Deportivo, con el Zaragoza más expuesto, cerró el partido en una acción magistral de Yeremay con carrera de 60 metros que Ale Gomes no pudo frenar y taconazo para Mella para que en el 72 se acabase el pleito porque el Zaragoza ya no se levantó. Pudo marcar su gol (solo lleva 6), pero Parreño le negó el tanto a Gomes tras una falta sacada por Moya para que el Zaragoza, con Paulino y Juan Sebastián como últimos relevos, sellase un nuevo tropiezo ante su gente. Si ha habido mejora con Sellés, que es real en la idea y en el trabajo de equipo, no le da y sigue caminando hacia el infierno.