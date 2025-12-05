Saidu, pendiente de más pruebas para fijar la gravedad de su esguince de tobillo

Yussif Saidu es, salvo giro gigantesco, baja segura ante el Málaga el lunes en La Rosaleda y sufre un esguince, aunque está por ver la gravedad del mismo, si es leve, como parece, o si sería de grado 2 y estaría más tiempo de baja, aunque su ausencia en La Rosaleda parece más que asegurada. Las últimas pruebas, una última radiografía al futbolista, serán este sábado tras la lesión en el tobillo derecho que sufrió en la prórroga en el duelo copero ante el Burgos. El futbolista ghanés del Real Zaragoza cayó sobre su tobillo y sufre esa dolencia en una zona que ya tuvo dañada varias semanas en noviembre y que le hizo ser baja en la Copa ante el Mutilvera y en los partidos de Liga frente al Deportivo y Granada.

El futbolista quedó tendido en el suelo, dolorido, en el minuto 115, acción en la que perdió el balón tras resbalarse y que el Burgos aprovechó para trenzar una rápida contra que acabó en el pase de Cantero a Mario para que este elevara el balón sobre Adrián y marcase el gol que decidió la eliminatoria, muy protestado por el equipo zaragocista al no parar el árbitro la acción. Saidu, que no comenzó el partido de titular, ya que ha perdido algo de protagonismo desde la llegada de Sellés con respecto al que tuvo con Gabi, había salido desde el banquillo en sustitución de Tasende en el tiempo extra, nada más comenzar la primera parte de la prórroga.

Sesión de recuperación para titulares con Kosa al margen por molestias El defensa eslovaco tiene unas pequeñas molestias físicas y por eso trabajó este viernes al margen de los suplentes y no convocados en la Copa, que lo hicieron sobre el césped, teniendo en cuenta que Sellés, con vistas al partido de Liga del lunes en Málaga, reservó hasta seis titulares habituales, que han trabajado con normalidad a sus órdenes, con los futbolistas que salieron al final desde el banquillo, como Dani Gómez, los que se quedaron en él sin jugar, como Bazdar e Insua, y Sebas Moyano, que no jugó tras sufrir un proceso gastrointestinal. Mientras, los integrantes del once titular ante el Burgos hicieron trabajo en el gimnasio. Kosa, en todo caso, está siendo un descarte habitual para Sellés y su salida es segura en enero. El equipo vuelve a entrenarse este sábado con una sesión ya normal y con la vista puesta en el Málaga.

El medio ghanés desde el primer momento fue consciente de la gravedad por sus gestos de gravedad, pero tras ser atendido por los servicios médicos zaragocistas terminó el partido, los últimos tres minutos, con una evidente cojera en su pie. "Tenemos que ver ese tobillo, viene dándole problemas el último mes y medio, prácticamente desde que llegamos. Es una jugada desafortunada que se resbala, el tobillo gira de una manera fea. Tenemos que esperar las valoraciones del médico y veremos", dijo Sellés tras el choque.

Saidu, que empezó la pretemporada con el Deportivo Aragón, aunque ya Gabi le reclutó para el stage en Benasque, es ya a todos los efectos jugador del primer equipo después de que el club abonara al Dansoman Wise ghanés los 120.000 euros restantes de su opción (el total era 150.000) a finales de octubre y firmase como jugador blanquillo hasta 2030. En lo que va de temporada, alternando las posiciones de central, la mayoría de las veces, y centrocampista, el que es su puesto natural, ha disputado 11 encuentros de Liga, siete de ellos de titular, y uno en Copa.