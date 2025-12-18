Alerta máxima para el Real Zaragoza con el descuento en Burgos: Cinco puntos perdidos en los tres últimos años

El Real Zaragoza afronta el partido del domingo en Burgos advertido por los precedentes más cercanos en un escenario que se ha convertido en algo así como un templo maldito para los intereses del equipo aragonés, que acumula tres años consecutivos perdiendo puntos en El Plantío en el descuento, lo que obliga a extremar precauciones en el tramo final del choque que medirá a burgaleses y aragoneses en tierras castellanas.

El Burgos, verdugo del equipo de Sellés en Copa gracias a un polémico gol en la prórroga del duelo disputado hace unos días en el Ibercaja Estadio, es últimamente un rival incómodo para un Zaragoza que, si bien se llevó los puntos de El Plantío en la 21-22 (0-1), no ha vuelto a superar a su rival en los seis enfrentamientos posteriores en Liga.

Pero, sin duda, las tres últimas visitas a El Plantío son las que han provocado más dolor, ya que en todas ellas el Zaragoza dejó escapar en la prolongación unos puntos que luego echó mucho de menos. El curso pasado, con Víctor Fernández en el banquillo, el equipo aragonés llegó invicto a Burgos tras comenzar la competición como un tiro sumando tres victorias y un empate. Sin embargo, un gol de Sancris en el minuto 93 provocó la primera derrota (1-0) de un Zaragoza que reincidía en el error cometido en los dos años anteriores.

Porque en la 23-24 también se había llevado un disgusto mayúsculo en el descuento. Matos, en el 93, empataba (1-1) el tanto con el que Mollejo había puesto por delante al Zaragoza en la primera parte. Era la jornada 13 y los aragoneses acudían al choque instalados en la novena plaza, a dos puntos del playoff y a tres del ascenso directo. Como pasaría después con Víctor, al gran inicio le seguiría pronto una crisis galopante que abocó al Zaragoza, de nuevo, a luchar por la supervivencia.

Pero es que en la 22-23 ya había pasado algo muy similar. También con Escribá, recién llegado para relevar a Carcedo, al mando, el equipo aragonés se quedó con la miel en los labios con el partido ya agonizando. Un penalti convertido por Curro en el 92 puso el 2-2 definitivo en el marcador para desgracia de una escuadra blanquilla en problemas que había comenzado la contienda con un solo punto de renta sobre el descenso.

Así que el aviso a navegantes es obligado. Cinco puntos en total se le han ido al Zaragoza en el tiempo añadido en Burgos entre las tres últimas campañas, algo que, por otra parte, también ha sufrido el equipo este curso, con hasta cuatro tantos recibidos a partir del minuto 90. Puigmal y Lopy anotaron dos para el Almería (4-2) en el último encuentro dirigido por Gabi, mientras que Arnaiz firmó la sentencia (3-1) en Granada y Diego García puso emoción al final para el Leganés, de penalti, en el único de estos duelos que concluyó con victoria zaragocista (3-2).