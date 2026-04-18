El protagonista del rival del Real Zaragoza: José Juan Romero, el otro Guardiola nació en Gerena

"El original soy yo, que empiezo en los banquillos antes que Guardiola". Con esa respuesta José Juan Romero, o JJR, entrenador del Ceuta, tiró de su socarronería habitual cuando en marzo y en El Larguero de la Cadena Ser le preguntaron por el apodo del Guardiola de Gerena que tiene desde hace un tiempo y que no es sino un reflejo de su exitosa carrera como entrenador, con ocho ascensos en el camino desde que en 2006 tomó los destinos del equipo de su localidad natal (22-11-1974), este municipio sevillano que en 2011 le puso el nombre de este entrenador al campo municipal, otra señal de que sobre todo Romero es profeta en su tierra. "Guardiola es el Romero de Manchester", acabó añadiendo con sorna el técnico en esa entrevista radiofónica.

Comparten en todo caso Pep y él ese gusto por el buen fútbol, por las propuestas futbolísticas valientes, por el balón y el juego como medios para lograr victorias. Su Ceuta, como antes lo fueron su Eldense, su Betis B y su Gerena, es un bloque proactivo, que busca el marco contrario y que no entra al partido en función de lo que haga el rival.

Romero, en el banquillo del Ceuta. / LALIGA

El equipo ceutí es la revelación de la temporada, con un límite salarial bajo (6,9, solo superior al totalmente ficticio del Granada) y recién ascendido, Es verdad que es mucho más poderoso en el Alfonso Murube, donde ha sumado 35 puntos (es el segundo peor visitante, con solo 14), incluidos los tres del triunfo ante el Zaragoza con Gabi en el banquillo, un choque que ya avisó a finales de septiembre de lo que les esperaba a ambos equipos. Y en el caso del Ceuta, una permanencia sellada en la práctica con 49 puntos y enfilada desde hace semanas. A domicilio, su nivel baja de forma notable.

Nayim: "Tiene claro a qué juega, con las ideas muy marcadas, con una propuesta futbolística muy valiente, por el balón, saliendo jugando desde atrás, y no se sale de su guion, acertando además con los jugadores para esa forma de entender el fútbol que desarrolla"

Tres millones de cláusula

"Tiene claro a qué juega, con las ideas muy marcadas, con una propuesta futbolística muy valiente, por el balón, saliendo jugando desde atrás, y no se sale de su guion, acertando además con los jugadores para esa forma de entender el fútbol que desarrolla", asegura Nayim, coordinador de la cantera en el equipo ceutí y mano derecha del presidente Luhay Hamido, que ha encontrado en Romero a su entrenador y que lo ha blindado con una cláusula desde su renovación en agosto pasado de tres millones de euros, con vínculo hasta 2027, una temporada más al menos.

Logró el ascenso con el Ceuta de forma brillante el curso pasado, como campeón del Grupo 2, tras rozarlo en el anterior, con una polémica eliminación a manos del Nástic en el playoff y no ha notado para nada su condición de novato en la categoría de plata. "En esta Liga empezó con esa apuesta y perdimos los tres primeros partidos (Valladolid, Sporting y Racing), otro se habría replanteado algo o habría cambiado, pero él se mantuvo firme y el equipo siguió jugando igual y empezó a lograr resultados", añade Nayim, que enseña dos virtudes más del entrenador del rival zaragocista de este sábado, su gestión del grupo y su buena adaptación a la realidad del conjunto norteafricano.

Nayim: "La forma de gestionar el vestuario también es excelente, sabe cómo hacerla y sobre todo sabe transmitir los mensajes con una forma de ser muy directa y clara, adaptándose a la situación y al momento que es necesario cada mensaje"

"La forma de gestionar el vestuario también es excelente, sabe cómo hacerla y sobre todo sabe transmitir los mensajes con una forma de ser muy directa y clara, adaptándose a la situación y al momento que es necesario cada mensaje, lo que muchas veces no es nada sencillo. Y además se ha adaptado a la idiosincrasia del club y de la ciudad de una manera magnífica, esa simbiosis también ha ayudado mucho", sentencia.

Rubén Díez: "El míster me ha visto ese dinamismo para jugar en esa zona y mirar hacia delante, que es lo que nos pide a los mediocentros. Estoy disfrutando mucho este año en esta posición, la verdad. Estoy superagradecido a él por la confianza"

De esa adaptación a los jugadores que tiene puede hablar también el zaragozano Rubén Díez, vital en el ascenso ceutí y en esta temporada hasta que en marzo tuvo que pasar por el quirófano pr un problema de tobillo del que ya está recuperado. Hasta ahora futbolista de ataque en su carrera, segundo delantero más que otra cosa, Díez ha retrasado su posición con Romero desde la temporada pasada y está mostrando su mejor fútbol. "El míster me ha visto ese dinamismo para jugar en esa zona y mirar hacia delante, que es lo que nos pide a los mediocentros. Estoy disfrutando mucho este año en esta posición, la verdad. Estoy superagradecido a él por la confianza que me ha dado desde que llegué, en estos dos años".

Su carrera, paso a paso

Romero arrancó su experiencia en los banquillos en 2006 en el Gerena, al que ascendió a Primera Regiona en 2008, un año después a Preferente, en 2011 a Primera Andaluza y en 2013 a Tercera División. Dio el salto ahí al filial del Betis, donde estuvo tres temporadas, dirigiendo entre otros al actual zaragocista Paul Akouokou y logrando que el segundo equipo bético subiera a Segunda B. De ahí continuó con su primer paso por el Ceuta, al que subió a Segunda RFEF en 2021 para marcharse al Eldense, que también firmó otro cambio de categoría con el entrenador sevillano, pisando la Primera RFEF en 2022.

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Salvi y Rubén Díez, novedades en la lista y Romero hará cambios El mediapunta zaragozano y el extremo son las dos grandes novedades en la lista de convocados del Ceuta. Rubén Díez lleva varias semanas de baja por una operación de tobillo y Salvi, por un problema muscular. Mientras, en la citación de 23 jugadores es baja Kialy Koné por acumulación de amonestaciones y Manu Sánchez por decisión técnica. Anuar puede ser la novedad en el once junto a Konrad de la Fuente.

En la 2022-23, el Ceuta empezó la temporada en Primera RFEF con Chus Trujillo y con cuatro derrotas para que Romero tomara los mandos en la quinta cita liguera. Nueve tropiezos más en diez partidos al margen de ese mal inicio parecían una condena segura para el equipo ceutí, colista en la categoría de bronce y que estuvo a 14 puntos de la permanencia al principio de la segunda vuelta, pero que rubricó la salvación con Romero al mando para al siguiente curso rozar subir y sellarlo en mayo pasado con un paso histórico al fútbol profesional en el equipo norteafricano, que no ha pasado apuros para lograr la permanencia en esta temporada.