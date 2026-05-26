La Peña Malaguista Benamiel aclara su solicitud de abonos para el Ibercaja Estadio: "Siempre respeto al zaragocismo"

Con el descenso del Real Zaragoza ya confirmado y una mezcla de cabreo y tristeza entre sus aficionados, a ambos les queda pasar el mal trago de una última jornada en Segunda División sin nada en juego pero ellos, no así para su rival. El Málaga, ahora segundo, quiere una victoria en la capital aragonesa para confirmar su plaza en el playoff. Sus aficionados, que sueñan con el ansiado regreso a Primera, preparan un gran desplazamiento que ha generado polémica.

La Peña Malagusita Benamiel ha emitido este martes un comunicado en el que aclara el motivo por el que solicitaron la cesión de abonos a socios del Real Zaragoza y piden perdón a todos los aficionados que se hayan podido sentir ofendidos por la propuesta. El grupo andaluz, que aseguró que cerca de 300 socios del conjunto blanquillo se habían comprometido a ceder su carné, rectifica: "Hemos decidido que todos nuestros desplazados adquirirán sus entradas por los cauces habituales".

Muchos seguidores del conjunto blanquillo consideraron las intenciones de esta peña una ofensa al club y a ellos mismos, algo que, según explica el comunicado, no era en absoluto su propósito. "Nuestra intención fue siempre preventiva y organizativa. Ante la incertidumbre sobre el número de entradas de las que podríamos disponer para un partido tan importante, y con la posibilidad de organizar autobuses con motivo de un posible ascenso directo, intentamos buscar alternativas", explica el escrito.

Su propuesta, además, estaba motivada por su conocimiento del enfado generalizado entre la afición del equipo por la nefasta gestión: "Éramos conscientes del enorme malestar existente entre muchos zaragocistas y su actual directiva. Por ello, también entendimos que esta iniciativa podía servir para ayudar económicamente". Por eso mismo, también han aprovechado para dar "las gracias de corazón a todas las personas que se ofrecieron a ayudar, tanto a quienes quisieron ceder su abono mediante una compensación económica como a quienes incluso se ofrecieron a hacerlo de forma totalmente gratuita".

Disculpas a la afición del Real Zaragoza

Sin embargo, admiten que las formas quizá no fueron las adecuadas y comprenden la respuesta de algunos aficionados: "Entendemos que se haya podido generar malestar o interpretaciones equivocadas. Por ello, queremos pedir disculpas, con todo el respeto del mundo, a todos los zaragocistas, sin distinción alguna. En ningún momento nuestra intención fue ofender, humillar ni faltar al respeto a una afición histórica como la del Real Zaragoza".

Por último, en su comunicado incluyen un mensaje de apoyo y de hermanamiento ante la situación del equipo: "Viajaremos a Zaragoza con el máximo respeto hacia su gente, su ciudad y su afición. Y, por supuesto, estaremos junto a todos aquellos zaragocistas que reclaman un cambio real en su club, una directiva que dé un paso al lado y deje paso a quienes verdaderamente defiendan los intereses y el sentimiento del Real Zaragoza".