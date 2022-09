La SD Huesca ha interpuesto un recurso de reforma, y subsidiario de apelación, a la apertura, este pasado jueves por parte del juez del caso Oikos, de amaños en el fútbol profesional, de una pieza separada contra el club oscense por presunto fraude fiscal. La apertura de esta pieza está vinculada a su relación con la empresa que ejecutó obras de remodelación y ampliación en el estadio El Alcoraz, Pryobras.

El juez explica el "descubrimiento casual" durante la instrucción de unas facturas emitidas por Pryobras y otra empresa con la misma identificación fiscal, Mascún Obra Civil, entre 2017 y 2021 que el club oscense no reflejó en sus declaraciones a la Agencia Tributaria y que tendrían un montante de 1.478.255,73 euros. El club aragonés, en su escrito interpuesto por su abogado, Pedro Javier Camarero, considera que el auto no es ajustado a derecho y califica la apertura de una pieza separada de "ridícula y que no viene sino a ratificar la falta de calidad técnica y conocimiento de quien ha realizado la investigación de este procedimiento".

"Es infame y esta defensa empieza a estar cansada de relatos espurios, malintencionados y simplistas de quien, bajo el amparo del ejercicio de la investigación, se aventura, de formal simplista y a la altura del mejor de los bodoques que cualquiera podamos conocer, a alentar a la Seguridad Social con un relato que le permite generar la apertura de una pieza separada como la presente por un posible delito fiscal", añade.

Continúa el abogado del Huesca que no sabe quién ostenta más culpa, "si quien despacha semejante idea carente de análisis que la avale y bajo el soporte de que el papel lo aguanta todo, o quien se alinea con la misma y se atreve a abrir una pieza separada tan disparatada como la presente, y carente del más mínimo rigor".

Igualmente resalta que sólo en una instrucción "tan ignominiosa" puede plantearse que una sociedad anónima, auditada y sujeta a relación con la AEAT como gran empresa, no declare sus relaciones comerciales con sus proveedores para eludir, como se dice en este caso, "nada más y nada menos que casi más de un millón y medio de euros".

Continúa la representación del club altoaragonés calificando la investigación como "bochornosa" y le acusa de haber generado situaciones "grotescas y absolutamente alejadas de lo que debería dotarse a la instrucción, que es de rigor y averiguación, así como de un inadmisible derroche de recursos y gastos por parte de la Administración". También critica que la UDEF no haya realizado "un mínimo ejercicio de investigación o análisis antes de emitir su oficio".