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Declarado un nuevo incendio en Alcolea de Cinca: controlado con apenas ocho hectáreas calcinadas

El fuego se ha producido concretamente en Santa Lecina, en la provincia de Huesca

Vídeo | Pequeño incendio en Alcolea de Cinca

Vídeo | Pequeño incendio en Alcolea de Cinca

El Periódico

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C.G.G .

Zaragoza

Un nuevo incendio se ha declarado este viernes en Alcolea de Cinca, en la provincia de Huesca, afectando a campos de trabajo ubicados junto a la carretera que une esta localidad con Santa Lecina. Tras varias horas de trabajo a lo largo de toda la mañana de hoy, el fuego ha quedado controlado por el operativo de INFOAR trasladado hasta allí.

La superficie calcinada es principalmente agrícola y apenas supera las 8 hectáreas afectadas. A la intervención han acudido una brigada helitransportadora, un helicóptero ligero y una autobomba para combatir las llamas.

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Incendio en Alcolea de Cinca / El Periódico

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