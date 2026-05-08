Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diego MonzónDiamond FoundryRestos medievalesDJ aragonésINESucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Ciclismo

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard. / DPA vía Europa Press

Redacción

El Giro de Italia 2026 arranca hoy en territorio búlgaro con una jornada corta, de 147 kilómetros, entre Nessebar y Burgas, que decidirá el primer líder de una carrera en la que Jonas Vingegaard parte como gran favorito.

Transmisión en vivo de ciclismo, Etapa 1 del Giro de Italia 2026.

La prueba comienza con un tríptico de etapas en Bulgaria, antes de la jornada de descanso del próximo lunes por el traslado a Italia. En la primera semana, además, la carrera afrontará una de las etapas que pueden marcar el desarrollo de la prueba. Será en la séptima jornada, con la ascensión al Blockhaus, la primera llegada en alto. Además de ser la etapa más larga de este Giro, con 245 km, los ciclistas deberán superar un desnivel de 4.476 metros y la subida final al coloso de los Abruzos, de 13,8 km al 8,4% y rampas del 13,6%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Amaral: 'Lo ha intentado con fuerza, pero, y está mal que lo digamos nosotros, la canción levanta la serie
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. Reabre una mítica discoteca de la Costa Dorada: era una de las favoritas de muchos zaragozanos
  5. Diamond Foundry acelera la contratación para su fábrica de Zaragoza con empleos técnicos y salarios de hasta 65.000 euros
  6. La única ventaja económica del descenso a Primera RFEF. El convenio de acreedores del Real Zaragoza se suspendería por 5 años
  7. El FC Barcelona se lleva a una de las mayores promesas de Aragón, un alevín de 11 años del Oliver
  8. El Real Zaragoza apuesta fuerte por el hispanoecuatoriano Diego Monzón

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

El Gobierno de Aragón estrena ocho directores generales mientras completa "sin prisas" una estructura que prioriza "la calidad y la seguridad"

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo

Persecuciones, incautaciones y detenciones en la Operación Alfa-Lima contra el narco

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Aragón ni reconoce ni abona las prestaciones vinculadas a los enfermos de ELA en estado avanzado

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Un grito de 2.500 niños por la ‘amabilidá’

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Mar Vaquero sustituirá a Tomasa Hernández en el consejo de administración de La Nueva Romareda

Operación Abisal de la Guardia Civil en el Atlántico canario, la mayor incautación de cocaína en un solo golpe policial.

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España

Los ayuntamientos pueden multar a los tutores de perros que ladren en horario de descanso: esto dice la ley en España
Tracking Pixel Contents