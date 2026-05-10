Ciclismo
Etapa 3 del Giro de Italia: Plovdiv - Sofía, en directo
Redacción
El Giro de Italia disputa hoy su tercera etapa, un recorrido de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, de nuevo en tierras búlgaras. La jornada se presenta como otra opción para los esprinters, con una única cota montañosa, lejos de la meta.
La única dificultad será Borovets (segunda categoría) Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, aunque un final en ligero descenso ofrecerá opciones a los 'rematadores'.
- La detenida por matar a su exnovio en La Almunia enseñó el cadáver a una conocida
- Real Valladolid - Real Zaragoza, en directo: Insúa regala el 1-0 a Latasa
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Del Parque de Atracciones al Acuario de Zaragoza: las tres empresas de Jesús Morte arrastran una deuda de siete millones de euros
- El colegio de Fernando Simón en Zaragoza: un centro privado bilingüe exclusivo para hombres
- Tolosana abrirá su cuarta pastelería en Zaragoza en el local de una de las cafeterías Mi Marrano que cerró en enero
- La crónica del Casademont Zaragoza-Coviran Granada: de nuevo en el lío del descenso
- Váyanse todos y déjennos morir en paz: La contracrónica del Valladolid-Real Zaragoza