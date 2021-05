Transformació digital: un nou escenari social i econòmic

Contingut ofert per:





Al llarg de la història s'han viscut nombroses revolucions que han canviat la manera de viure. Des de l'arribada de la màquina de vapor, passant per les màquines automàtiques o la irrupció de les xarxes i les telecomunicacions i el transport massiu. I ara, vivim la quarta revolució industrial, que avança cap a l'ús d'eines digitals, la intel·ligència artificial i el big data.

L'últim informe sobre la digitalització de l'economia espanyola que va elaborar el Consell Econòmic i Social (CES) és del 2017. Des de llavors la revolució digital no ha parat. La crisi sanitària que estem vivint ha suposat una garrotada per a l'economia espanyola, però la digitalització serà la clau per ajudar-nos a aconseguir una recuperació més ràpida i eficient.

Abans de la irrupció de la Covid-19, la quarta revolució industrial ja impactava en la nostra manera de viure i en l'economia, però després de la crisi, la tecnologia ha avançat a passos de gegant i s’ha convertit en protagonista de l'activitat econòmica i ha deixat sobre la taula diferents desafiaments. En aquest context, l'empresa estatal Correus, està en primera línia en aquesta revolució per seguir oferint a la societat els seus serveis davant el nou panorama social.

Servei a l'usuari

En aquest procés de transformació, Correus va llançar el 2019 la seva nova app mòbil amb l'objectiu de facilitar les gestions diàries amb Correus a través d'una millor experiència d'usuari i oferint un únic cercador amb tota la informació sobre la situació dels enviaments permetent gestionar-ne el lliurament. A més, l'aplicació té incorporat un cercador d'oficines, bústies i Citypaq. Aquesta app permet conèixer a través de la geolocalització l'oficina, Citypaq o bústia més propers que té l'usuari, oferint tota la informació sobre horaris, codi postal, ubicació...

Tot i que Correus ja tenia una app, amb aquest nou llançament el 2019 Correus ha sabut adaptar-se a la situació actual i l'ha transformat dotant-la de funcionalitats que aporten valor als usuaris com per exemple amb el Formulari Online, que ofereix la possibilitat d'agilitzar l'enviament d'un paquet o una carta en una oficina de Correus, o fins i tot amb l'enviament d'un burofax a través de l'App sense necessitat de desplaçar-se a una oficina de Correus. L'objectiu que té és reduir el temps de pas físic per les oficines.

A més, com a novetat llança Paqbook, el ‘wallet’ de tots els enviaments que té l'usuari. Un lloc on podrà trobar tots els seus enviaments sense necessitat de buscar-los.

Your browser does not support the video tag.

A més, a través de l'aplicació mòbil, l'usuari pot afegir la seva targeta Més a prop de Correus, cosa que li permetrà no haver de portar-la físicament, ja que només amb mostrar-la des l'app serà escanejada a l'oficina.

Correus té previst incloure pròximament l'enviament senzill que consistirà a enviar un paquet en un sobre, caixa o tub des de l'aplicació i acudir a una oficina o Citypaq a dipositar el paquet.

En el món de les ‘fintech’

La digitalització ha revolucionat tots els sectors, incloent-hi el financer. El model de negoci de les ‘fintech’ entra al mercat per competir amb la banca tradicional. Les empreses de tecnologia financera situen el client particular i d'empreses en el focus de la seva proposta de valor amb Targeta Correus Prepagament Empreses (CPE), una solució integral per a empreses que complementa el servei bancari del contractant. Amb ella podran gestionar les despeses del negoci, controlant-les en tot moment i tramitar les factures en línia, a més de mantenir controlats els pagaments dels empleats. El sistema està dissenyat per automatitzar els tràmits financers del dia a dia d'una companyia amb la seguretat de Mastercard i la qualitat de Correus.

Aquest servei té l'objectiu de facilitar la gestió de les despeses tant a empresaris com a treballadors. És totalment configurable, de manera que s'adapta a les necessitats dels usuaris, ja sigui una PIME o una gran corporació. El CPE permet donar una targeta prepagament als empleats que ho necessitin, assignar-los un pressupost, controlar les seves despeses i gestiones totes les factures utilitzant una app o mitjançant la plataforma web. Aquesta targeta es pot personalitzar a mida, adaptant-se a les necessitats de cada usuari per tenir-ho tot sota control. Es poden sol·licitar tantes targetes com es necessitin i configurar les funcionalitats de cadascuna d'elles: quantitat de diners disponibles, alertes que es volen rebre, en què es poden gastar els diners... També es pot activar la funció perquè els empleats adjuntin una foto del tiquet de compra i etiquetin la despesa que han realitzat. Amb la CPE s’acabaran les notes de despeses: ara es pot estalviar temps optimitzant les fiances de la companyia i controlar-les en un sol lloc.

La CPE compta amb la garantia i la seguretat de Mastercard, cosa que permet garantir el pagament on es vulgui gràcies a la seva compatibilitat amb Google Pay, Apple Pay i les tecnologies Touch ID i Face ID.