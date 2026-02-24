Los renovados SUV de Citroën, confortables y robustos aliados para el día a día

Contenido ofrecido por:



El día a día de las familias requiere una precisión milimétrica para cumplir con todo lo marcado en la agenda: colegio, trabajo, compra, extraescolares, ocio, escapadas de fin de semana, vacaciones… Así que necesitan un buen aliado para llegar a todas partes a tiempo y, además, hacerlo con una actitud positiva a pesar del ritmo frenético que marca la sociedad actual. Musculosos por fuera y muy cómodos por dentro, los integrantes de la gama SUV de Citroën, los renovados C3 Aircross y C5 Aircross, se ofrecen a cumplir este papel gracias a su combinación de confort, espacio, tecnología y opciones de electrificación. Y sin renunciar a su fuerte identidad, que les hace reconocibles a primera vista.

El nuevo Citröen C5 Aircross combina comodidad, alta tecnología y rendimiento.



Dos SUV diseñados para familias reales que no quieren renunciar a un estilo de vida activo y que, por lo tanto, necesitan un coche que sea muy versátil y se adapte a cada momento. Tanto el Citroën C3 Aircross como el C5 Aircross cumplen con estos requisitos, ya que son modelos que les ofrecen el espacio que necesitan, gracias a su modularidad, maleteros amplios y soluciones inteligentes que permiten ganar hasta siete plazas en el caso del C3 y un gran espacio en la segunda fila del C5. En este sentido, la búsqueda del confort es marca de la casa, algo que consigue gracias a la comodidad de sus plazas como por la suspensión Citroën Advanced Comfort®, que ofrece un efecto de ir a bordo de una alfombra mágica gracias a sus amortiguadores con topes hidráulicos.

Ambos también están dotados de los últimos avances tecnológicos, pero siempre priorizando la utilidad y la facilidad de uso: pantallas táctiles de gran tamaño, conectividad completa, servicios conectados y ayudas a la conducción avanzadas para lograr una mayor seguridad y reducir el estrés. Además, cuentan con diferentes motorizaciones, para que cada familia pueda escoger la que más se adapta a sus necesidades de autonomía, emisiones y consumo. Así, existen opciones térmicas eficientes, híbridas y 100 % eléctricas.

Citroën C3 Aircross, en perfecto equilibrio

El nuevo Citroën C3 Aircross combina la robustez exterior con una experiencia de conducción placentera y tranquila. Sus 1,66 metros de altura y su techo recto dan una idea de su amplio espacio a bordo, mientras que su distancia al suelo de más de 20 centímetros inspira protección y ofrecen un fácil acceso al vehículo, además de permitir una posición de conducción elevada. Si la anterior generación de este modelo ya era un referente de comodidad y espacio, ahora se ha convertido en el único SUV de su segmento que suma una tercera fila de asientos en sus versiones de siete plazas. Su maletero, además, puede ampliarse hasta los 1.600 litros de capacidad, gracias a una modularidad ingeniosa y muy flexible.

El habitáculo del Nuevo Citroën C3 Aircross es la última manifestación de la filosofía C-Zen Lounge de la marca, un estándar de diseño revolucionario que busca que los pasajeros se sientan como en el salón de su casa. El ambiente es acogedor y hogareño y destaca por su óptimo aprovechamiento del espacio y el tratamiento refinado y sencillo de las superficies. Los nuevos asientos Citroën Advanced Comfort son un buen ejemplo de ello: incorporan una capa de espuma adicional de entre 10 mm y 15 mm y se ha rediseñado su sujeción lateral, para lograr una sensación cálida y suave sean cuales sean los kilómetros que se deben recorrer.

Para familias o grupos numerosos, el Citroën C3 Aircross suma una tercera fila de asientos en sus versiones de siete plazas.

En cuanto a motores, ofrece una gama multienergía, con una alternativa gasolina 1.2 Turbo de 100 CV como entrada de gama, así como una motorización Hybrid de 145 CV que reduce el consumo y las emisiones en un 15% y permite circular en modo ‘cero emisiones’ en la mitad de los trayectos urbanos. En relación a su versión 100% eléctrica, denominada Citroën ë-C3 Aircross, está basada en una batería NCM de 54 kWh con una autonomía extendida que permite alcanzar los 400 km WLTP. Ambos casos ofrecen la posibilidad de cargar entre el 20% y el 80% de la batería en modo rápido, en menos de media hora. Se trata, por lo tanto, de un compañero ideal para aquellas personas que busquen versatilidad, combinando conducción en ciudad y por carretera, sin renunciar nunca a la comodidad.

Consulta aquí todas las características del nuevo Citroën C3 Aircross.

Citroën C5 Aircross, espacio y confort XXL

El nuevo Citroën C5 Aircross hace gala de un diseño potente y musculoso a la vez que esbelto, ya que multiplica los trucos para favorecer la aerodinámica. Su confort establece un nuevo referente, gracias a un espacio interior que marca una referencia en el segmento C-SUV. Esto se aplica especialmente a los asientos traseros, que ganan 51 milímetros más de espacio que en el anterior modelo, mientras que los respaldos se reclinan entre 21° y 33° para aumentar la sensación de viajar en clase confort. Ofrece además un de los mejores volúmenes de maletero de su segmento, con un volumen que va de los 651 litros a los 1.985 litros con los asientos abatidos. De esta forma, los largos viajes en familia se hacen aún más fáciles y cómodos.

Pero el confort no solo proviene del espacio, sino de la ambientación del interior, diseñada como si fuera un cómodo lounge. En este sentido, el objetivo es que los pasajeros sientan que están en su sala de estar, con unos muebles, tejidos e iluminación que ofrecen el mismo confort acogedor. Está dotado de los asientos Citroën Advanced Comfort©, que con su diseño acolchado proporcionan un nuevo nivel de bienestar y ofrecen comodidades de alto nivel como una función de masaje, calefacción y ventilación en los asientos delanteros, mientras que los traseros son calefactables, en lo que representa una novedad respecto al resto de SUV de su segmento. La cálida atmósfera interna se ve reforzada por la iluminación ambiental ampliada, que ofrece una selección de ocho colores diferentes, a así como un techo panorámico.

A este efecto ‘lounge’ se unen diferentes elementos innovadores que incrementan la sofisticación del trayecto. En el salpicadero se integra una gran pantalla táctil HD central en cascada, denominada Waterfall Display, colocada en posición vertical para promover la ergonomía y la facilidad de uso, mientras que el nuevo Head-Up Display proyecta la información útil para la conducción en el parabrisas. A nivel tecnológico también destaca la última generación de sistemas de asistencia a la conducción y al estacionamiento, que permiten una conducción serena y segura, así como los faros Citroën Matrix LED, que iluminan como si estuvieran en ‘modo largas’ pero sin deslumbrar a los vehículos que circulan en dirección opuesta.

Los asientos de diseño acolchado del Citroën C5 proporcionan un nuevo nivel de confort.

Su variada gama de motorizaciones ilustra la estrategia multienergía de Citroën, que ofrece a los conductores avanzar a su propio ritmo hacia la electrificación. La puerta de entrada es el C5 Aircross Hybrid 145 Automático, que combina una gran facilidad de uso con la capacidad de reducir significativamente las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. En ciudad, puede cubrir hasta el 50% del trayecto en modo eléctrico. El siguiente nivel es el C5 Aircross Híbrido Enchufable 225 CV, que ofrece una autonomía combinada de hasta 1.100 kilómetros. Es decir, ofrece lo mejor de los dos mundos. Finalmente, el Citroën ë-C5 Aircross ofrece dos motorizaciones 100% eléctricas: hasta 520 km de autonomía con una potencia de 210 CV y hasta 680 km de autonomía con una potencia de 230 CV.

Consulta aquí todos los detalles del Citroën C5 Aircross.

De esta manera, la gama SUV de Citroën se renueva por completo reforzando aquellos aspectos que la han convertido en una de las favoritas de las familias, por espacio, confort y versatilidad. Tanto el C3 Aircross como el C5 Aircross tienen toda una serie de denominadores comunes, aunque también algunas diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de escoger el modelo que mejor se adapta a las propias necesidades. Por ejemplo, si se combina el uso urbano con el trayecto por carretera, el C3 puede ser más flexible. Mientras que si se suelen hacer largos trayectos, el C5 es idóneo para ello. En cualquier caso, sea cual sea la elección, seguro que los SUV de Citroën saben estar a la altura.