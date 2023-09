¿Sabías que el orden influye directamente en nuestro bienestar emocional?

Contenido ofrecido por IKEA

Nuestra casa es nuestro refugio, ese espacio que hemos decorado y organizado a nuestro gusto y en el que podemos ser nosotros mismos y sacar nuestra mejor versión. Y es que, tenerlo ordenado, puede proporcionarnos una sensación de bienestar que influye positivamente en otras áreas de nuestra vida. No cabe la menor duda de que todas las estancias son fundamentales, pero el dormitorio principal adquiere mayor relevancia al tratarse de un santuario personal donde podemos relajarnos y recargar energía para afrontar el día a día. Tenerlo bien organizado, no solo promueve el orden visual, sino que también nos ayuda a maximizar el uso de cada metro cuadrado, creando un entorno armonioso que contribuye a nuestro bienestar.

Pero no solo debemos centrarnos en el dormitorio principal, los niños y adolescentes también necesitan tener su “refugio” ordenado y organizado para fomentar la armonía familiar. En el plano emocional influye tanto en el estado de ánimo como en el bienestar. Si mantenemos nuestro dormitorio ordenado tendremos la sensación de amplitud, comodidad, equilibrio, acogida, paz… además de estar siendo un ejemplo práctico para que nuestros hijos sigan el mismo ejemplo. Pero, además, a nivel operativo hay múltiples ventajas como reducir el tiempo dedicado a limpiar, evitar discusiones familiares o no acumular objetos que no necesitamos. En IKEA han estimado que perdemos una media de 5.000 horas de nuestra vida buscando cosas en nuestra casa.

El orden ha llegado para quedarse

Después de comprender la relación entre orden y bienestar, no nos quedan dudas de que tenemos que hacer algo. Pero, llegados a este punto, nos preguntamos cosas como ¿cuánto me va a costar?, o ¿cómo lo hago si no tengo conocimientos relacionados con el diseño de interiores? La respuesta es sencilla: buscando ayuda y asesoramiento. En IKEA cuentan con una experiencia de 80 años que lo sitúan en el asesor idóneo ya trabajan con expertos capaces de ayudarnos a diseñar y construir la solución perfecta para nuestras necesidades (y acorde a nuestro gusto).

Este servicio se puede solicitar a través de su web y elegir cómo y cuándo quieres. Podemos recibir el asesoramiento en una tienda de IKEA, de forma virtual a través de una videollamada o a domicilio. Una vez que el asesor haya visto nuestra estancia, nos dará un diseño con un presupuesto detallado con la lista de los artículos que necesitaríamos adquirir.

Herramientas de planificación

Además de contar con asesoramiento, también podemos usar sus herramientas de planificación. Son fáciles de usar y la solución ideal para dar forma a lo que estamos buscando ya que podemos jugar con distintos colores, estilos, tamaños y configuraciones para planificarlo. O cuando no estamos seguros de lo estamos buscando, podemos explorar estancias de forma interactiva para ir explorando diferentes ideas. ¡Podemos convertirnos en diseñadores de interiores por un día!

Cómo sacar el máximo partido

Estamos acostumbrado a acumular trastos, ropa, papeles… que si no están ordenados pueden tener un impacto negativo. Los elementos de almacenamiento son clave para mantener un dormitorio en orden. Armarios bien diseñados, cajones o estanterías pueden ser nuestros aliados para crear un espacio bien organizado y que nos ayude a optimizar los metros cuadrados. Pero para ello, lo primero es deshacernos de aquello que no necesitamos, muchas veces guardamos cosas que sabemos que no vamos a necesitar. ¿Cuántas prendas de ropa habitan en el fondo del armario durante años esperando volver a ser usadas? Donarlas, además de ser un gran gesto, consigue liberar espacio para facilitarnos la vida.

Serie PAX

Es fundamental tener el armario bien organizado, que queramos elegir que ponernos y no se convierta en un scape room encontrar aquello que buscamos. El espacio de los armarios se puede multiplicar si utilizamos elementos que nos ayuden a maximizar su espacio. Si tenemos un armario de IKEA de la serie PAX, las posibilidades de combinarlo a nuestro gusto aumentan. Con los accesorios KOMPLEMENT diseñaremos un armario que se adapte a nuestras necesidades. ¿Tenemos muchos zapatos? ¿Necesitamos hacerles hueco a las joyas? Cajones, baldas, cestos, divisores… conseguirán que creemos nuestro armario ideal.

En el caso de no contar con un armario PAX o necesitar organizar una cómoda MALM, la serie de almacenaje SKUBB o la serie STUK cuentan con cajas y organizadores colgantes que nos ayudarán a separar y ordenar ropa, zapatos y accesorios.

Estructura de cama con dos cajones MALM

La cama, además de ser nuestro templo de descanso, puede tener un doble uso con un canapé abatible en su interior y convertirse en el espacio perfecto para almacenar la ropa, las maletas, los cambios de sábanas y nórdico o todo aquello que se nos ocurra. Además de la opción abatible, hay estructuras de cama con cajones. La solución perfecta para que pasemos buena noche de descanso y ganemos un espacio extra.

Una vez que hemos conseguido organizar el dormitorio principal, llega la tarea más complicada: ayudar a nuestros hijos a organizar su cuarto. En un dormitorio infantil el orden es clave, hay que buscar maneras para que los niños sean autónomos y aprendan a ordenar sus cosas. Por eso, buscar soluciones que estén a su altura y les permitan hacerlo, será de gran ayuda. SMÅSTAD simplifica las rutinas diarias con accesorios y funcionalidades inteligentes. Los diferentes accesorios disponibles como las cajas UPPRYMD nos ayudarán a personalizarlo al gusto de nuestros hijos.

Cajas de almacenaje de la serie UPPRYMD

La serie TROFAST cuenta con soluciones de almacenaje que combina resistentes estructuras y cajas extraíbles en diferentes colores y tamaños. Ideal para guardar juguetes y juegos y que nuestros hijos sean capaces de ordenar de forma autónoma.

¡No hace falta ser un gran experto para tener una cosa ordenada y organizada!