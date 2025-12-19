Los planes de 2025 que han hecho disfrutar de la mejor energía

Hay años que se miden en meses y otros que se recuerdan por momentos. 2025 pertenece claramente a este segundo grupo.



Doce meses en los que la música, el cine, la cultura y el entretenimiento se han vivido con una intensidad especial, acompañados por una energía que no solo se escuchaba o se veía, sino que también se sentía. En este nuevo capítulo de Repsol en escena toca mirar atrás y repasar algunos de los planazos que han marcado la agenda de ocio del año.

Desde su nacimiento, Repsol en escena se ha propuesto algo muy claro: convertirse en esa guía imprescindible para quienes buscan experiencias diferentes, planes que se salen de lo habitual y propuestas que conectan con lo que está pasando aquí y ahora. Con la presentadora Eva Soriano al frente, el programa ha recorrido toda la geografía española mostrando festivales, eventos culturales y citas imprescindibles. Cada dos semanas, a las 21:30 en Atresmedia, la cita ha sido ineludible para descubrir qué hacer, dónde y por qué no perdérselo.

Vivir la música en directo

Uno de los grandes protagonistas del año ha sido, sin duda, la música en directo. Durante el verano, Repsol ha estado presente en algunos de los festivales más esperados del calendario, impulsándolos con sus energías y contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de estos eventos. FIB, Arenal Sound o citas tan icónicas como Love the 90’s en Madrid, Sevilla y Barcelona, Love Twenties Madrid o Love Reggaeton Madrid han contado con algo más que conciertos memorables.

En todos ellos, los asistentes pudieron descubrir el Espacio Repsol “Con toda la energía”, un lugar propio dentro del festival pensado para vivir la música de otra manera. Un punto de encuentro donde recargar el móvil gracias a cargadores solares, reponer fuerzas, disfrutar de una terraza con vistas privilegiadas a la pista y participar en actividades como el ya famoso túnel del viento, donde no faltaron premios ni risas. Todo ello, alimentado por energías 100% renovables. Además, la experiencia se completaba con una parada imprescindible en la Barra Guía Repsol, donde los cafés con Solete ayudaban a recuperar energía entre concierto y concierto.

Algunos de los momentos más comentados del verano se vivieron precisamente en este espacio. Repsol invitó a los asistentes, de la mano de voces tan reconocibles como Fernandisco y Dani Moreno “El Gallo”, a bailar y vibrar con las energías en espectáculos llenos de fuegos artificiales, confeti y sorpresas que convirtieron Love the 90’s Madrid y Love Tweenties Madrid en recuerdos difíciles de olvidar. En el FIB, además, el Espacio Repsol fue escenario de las energy sessions, con un cartel propio de DJs alineado con el espíritu del festival, integrándose así en su programación oficial.

Bilbao BBK Live fue otro de los grandes hitos del año, con 183 paneles solares, generadores alimentados con combustibles 100% renovables, un aerogenerador y un sistema de monitorización energético en tiempo real. Celebrado en un entorno natural único y con hasta 12 escenarios, este festival volvió a demostrar por qué es uno de los más destacados de Europa. En esta edición, la innovación de Repsol se hizo visible con el Escenario Repsol, que durante tres días funcionó exclusivamente con energía 100% renovable.

La música también tuvo su espacio fuera de los festivales. El 19 de junio, con motivo del Día de la Música, tuvo lugar “Dani Fernández feat. Energy”, una celebración organizada por Repsol en colaboración con Warner Music para conmemorar el estreno en cines del documental Todo Cambia, producido por la compañía energética. Una noche cargada de talento y emoción que reunió a artistas, fans y profesionales de la industria para celebrar la evolución del artista y la fuerza de la música como motor de emociones.

Cultura en su máximo esplendor

Pero 2025 no ha sido solo un gran año para los amantes de los conciertos. La cultura y el cine han tenido un papel protagonista. Las energías de Repsol iluminaron la Feria del Libro de Madrid gracias a la instalación de 176 placas solares, y el séptimo arte brilló con fuerza en citas tan relevantes como el Festival de San Sebastián. Del 19 al 27 de septiembre, el Espacio Repsol, ubicado en la Plaza Okendo, acercó el cine al público con entrevistas en vivo, mesas redondas y un podcast diario realizado por Kinótico, todo ello en un set alimentado por energía solar y equipado con puntos de recarga y sorteos de entradas.

Entre los momentos más emotivos del festival destacó la actuación de la Rondalla Santa Eulalia de Mos, protagonista de la película Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo que se estrena el día 1 de enero en cines, y que llegó desde Vigo en un autobús impulsado por combustibles 100% renovables de Repsol. Como partner energético, la compañía contribuyó a reducir la huella de carbono del evento mediante el uso de grupos electrógenos con combustible 100% renovable en la fiesta de clausura, puntos de recarga para vehículos eléctricos y transporte de invitados con combustibles renovables.

En octubre, el Festival de Sitges volvió a demostrar que el cine de terror, ciencia ficción y fantasía se vive de una manera muy especial. Allí, Repsol llevó sus energías más allá de la pantalla con experiencias para el público como photocalls solares, zona chill out, activaciones con Guía Repsol y la creación de un helado exclusivo junto al solete Bico de Xeado. Todo ello contribuyó, una vez más, a la reducción de la huella de carbono del certamen.

Diversión con energía

El año también ha estado lleno de diversión en familia. Parque Warner Madrid ha contado con la colaboración de Repsol durante todo el año, desde el verano hasta Halloween y la Navidad, cubriendo su suministro energético con electricidad y gas natural con garantías de origen y combustibles 100% renovables. Hasta el 5 de enero, el parque acoge además el “Repsol Christmas Music Studio”, donde familias y grupos de amigos pueden grabar su propio villancico con calidad profesional.

Y para cerrar el telón, la gira del musical Mamma Mia! ha llevado las energías de Repsol por toda España. Como partner energético, la compañía ha suministrado combustibles de origen 100% renovable a los seis tráileres que acompañan la gira desde julio de 2025 hasta julio de 2026.

Así ha sido 2025 en Repsol en escena: un año de planes inolvidables, escenarios llenos de vida y experiencias que demuestran que el ocio también puede vivirse con otra energía.