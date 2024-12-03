A lo largo de más de cuatro décadas, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell se han convertido en una cita de referencia del calendario económico y empresarial de Catalunya. Impulsados por Banco Sabadell, estos galardones tienen como objetivo reconocer el esfuerzo, la capacidad de liderazgo y la contribución del tejido empresarial a la construcción de una sociedad más próspera, innovadora y cohesionada. En un contexto de transformación constante, los premios actúan como un escaparate del talento empresarial y como un reconocimiento público a aquellas organizaciones que destacan por su impacto económico y social.

El funcionamiento de este certamen se apoya en un proceso de selección riguroso y transparente. Las candidaturas son propuestas por EL PERIÓDICO y deben corresponder a empresas con actividad en Catalunya. Todas ellas fueron evaluadas el pasado 26 de enero por un jurado compuesto por Joan Romero, director ejecutivo de Acció; el CEO y el director general de Prensa Ibérica, Aitor Moll y Sergi Guillot; los directores de EL PERIÓDICO Albert Sáez y Fèlix Noguera; Xavier Comerma, director general adjunto de Banc Sabadell; o representantes de otras empresas de contrastada trayectoria, como Port de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, Esade, Iese, Pimec, Fira de Barcelona, Mango, Barcelona Global, el Col·legi d’Economistes y El Corte Inglés. Los miembros de este jurado analizaron los méritos de cada candidatura y emitieron su votación, estableciendo por mayoría simple a los ganadores.

Los criterios de valoración variaban según la categoría, pero compartían una visión común: Destacar a las empresas que aportan valor más allá de los resultados económicos. Se tuvieron en cuenta aspectos como la innovación tecnológica, la internacionalización, la sostenibilidad ambiental, la transformación digital, la interconexión empresarial, el compromiso social o la capacidad de inspirar nuevas vocaciones emprendedoras e industriales.

La entrega de los premios –que tienen carácter honorífico y no cuentan con dotación económica– se realizará en una gala que tendrá lugar el día 23 de febrero en el Palauet Casades de Barcelona.

Las categorías

La principal categoría del certamen es el Premio Empresa del Año Banco Sabadell, que distingue a una compañía por su sólida trayectoria, su crecimiento sostenido y su papel como referente dentro del tejido industrial. El jurado valora especialmente su capacidad para generar riqueza y empleo, la fortaleza de su marca, su competitividad en un entorno exigente y su compromiso con el progreso económico y social.

Junto a este galardón, Banco Sabadell entregará también el Premio al Empresario o Empresaria del Año, una distinción que reconoce la labor de una figura directiva destacada por su liderazgo, su visión estratégica y su contribución al desarrollo y consolidación de proyectos empresariales de largo recorrido.

Además de estas dos categorías principales, el certamen contempla otros premios que permiten reflejar la diversidad y complejidad del ecosistema empresarial catalán. Se reconoce la aportación de la empresa familiar, el compromiso con la sostenibilidad, la apuesta por la innovación y la proyección internacional, así como el impacto social corporativo y el impulso a la transformación industrial vinculada a la Industria 4.0. Finalmente, los premios incluyen una categoría dedicada a la Mejor Startup del Año, que, a diferencia del resto, se decide mediante votación popular.

Con esta edición, los Premios Empresa del Año Banco Sabadell refuerzan su vocación de reconocer a las empresas como agentes clave de transformación económica, social y tecnológica, y consolidan su papel como uno de los principales referentes del reconocimiento empresarial en Catalunya.