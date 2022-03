Una nueva era de trabajo, requiere un nuevo tipo de ordenador portátil, uno que pueda funcionar desde cualquier lugar. Porque cuando la vida se vuelve impredecible, aquellos que se adaptan son los que prosperan. Estamos aprendiendo nuevas formas de flexibilidad. Ahora sabemos que las reuniones no siempre necesitan ser en salas, ni en aulas. Y esperamos que la tecnología esté a la altura de las circunstancias. La potencia debe volverse portátil y nuestros dispositivos, más versátiles, siempre asegurando nuestra conexión en cualquier parte.

Portabilidad

Llévalo a cualquier sitio sin preocuparte por la conexión. Samsung Galaxy Book2 Series está hecho para moverse con un diseño delgado y liviano, y la conectividad 5G/LTE de su teléfono. Elija entre un potente 2 en 1 que es tan delgado como un teléfono inteligente u opte por una cubierta forma que es la más delgada del mundo en la clase. Ninguno de los modelos te pedirá que sacrifiques el poder.

5G, Fino y ligero, batería duradera y llamadas de vídeo FHD.

Potencia y Seguridad

Con el S Pen para crear y un procesador Intel Core para hacerlo realidad, este portátil tan potente es también el ordenador Windows más seguro de Galaxy.

Windows 11, generación 12 Intel Evo, Almacenamiento extensible, S Pen.

Facilidad

Se conecta fácilmente a todos sus dispositivos Galaxy. Sincroniza tus Galaxy Buds, Tab y teléfono con tu Samsung Galaxy Book2 Series para una experiencia más enriquecedora y fluida.

Los ordenadores nos han servido de mucho a lo largo de los años. Pero los que usamos ahora no sacan todo el partido para hoy en día. Es hora de modernizar el ordenador portátil con una nueva potencia. Un portátil construido para la realidad de ahora, y para los próximos 5 años. Con Samsung Galaxy Book2 Series, estás preparado para lo que venga.

Quick share, Private shre, link a windows, samsung notes, bixby, smarthings….

Samsung utiliza el proceso de incorporación de Smart Switch para ayudar a transferir archivos de un Samsung Galaxy Book2 Series anterior a los nuevos modelos, e incluye sus propias utilidades patentadas para extraer archivos que ha almacenado en su PC. Samsung también tiene su propia versión de inicio de sesión único, que se centra en la línea Galaxy de tabletas, teléfonos y PC. Tanto esta capacidad como Link to Windows de Samsung son solo versiones mejoradas de lo que ya proporciona Windows 11, aunque en el último caso, Link to Windows ofrece una versión superior de las capacidades de Your Phone de Windows.

Samsung Galaxy Book2 Series, la revolución de los portátiles.