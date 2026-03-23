El Dilema

Rafa ha conseguido una beca de movilidad internacional a través de Santander Open Academy para estudiar en San Francisco. ¡Una oportunidad única! Pero entre cafés y confidencias en el Work Café, Rafa se enfrenta a un dilema: no sabe qué hacer. ¿Qué le dirán sus compañeros de mesa?

Martín no está dispuesto a perder a su “joven padawan”. Sin embargo, un atropello “accidental” a diez kilómetros por hora hará que se replantee muy seriamente los consejos que le da a Rafa (porque, aunque le cueste admitirlo, le importa… y mucho).