Del escritorio al puesto de trabajo inteligente: así ha cambiado nuestro espacio laboral

Cómo han cambiado los puestos de trabajo en las últimas décadas. En los 80, los ordenadores de sobremesa eran los reyes sobre la mesa, pesados y enormes artefactos que servían para poco más que procesar texto. Junto a ellos, teléfonos fijos, fax… De Internet, ni rastro. Habría que esperar hasta bien entrada la década de los 90 para que la red fuera una realidad extendida en las oficinas españolas.

Hoy, ordenadores portátiles, tablets y smartphones son herramientas cotidianas con las que nos conectamos sin descanso. Además, la pandemia supuso un importante catalizador que impulsó de forma definitiva el teletrabajo, los espacios colaborativos virtuales o el despliegue de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica.

Los cambios son de tal calado que los expertos hablan de una “cuarta revolución industrial” en la que la automatización y la digitalización podrían acabar con más de 85 millones de empleos y, simultáneamente, generar 97 millones de nuevos puestos de trabajo acordes a esta nueva realidad. A su vez, el 80 % de las empresas reconocen ya dificultades para llenar esos huecos con perfiles capacitados, lo que las obliga a reinventar su propuesta de valor como empleadores.

El puesto de trabajo ha dejado de ser un simple escritorio o una conexión VPN: ahora es el punto de encuentro entre empleado y empresa. Y ya no basta con ofrecer flexibilidad horaria o geográfica: los profesionales reclaman también planes de formación continua, itinerarios de desarrollo claros y sentirse alineados con los valores corporativos (sostenibilidad, diversidad, transparencia…). También, entornos híbridos, herramientas digitales que favorezcan la colaboración y soluciones tecnológicas que mejoren la productividad.

Smart Workplace, un nuevo modo de trabajar

En este contexto surgió Smart Worplace, la propuesta de Telefónica Empresas que ya da soporte a más de 1,1 millones de empleados en más de 700 grandes empresas y a 38.000 usuarios de 7.200 medianas compañías, repartidas en más de 7.500 sedes. Esta solución busca mejorar el modelo de gestión del puesto de trabajo desde todos los ángulos: movilidad, colaboración, seguridad, soporte técnico y personalización.

Uno de sus pilares es su ventanilla única para atender cualquier incidencia o petición relacionada con el entorno tecnológico del trabajador. Esta atención integral está disponible 24/7 y accesible desde múltiples canales como teléfono, web, chat, email e, incluso, asistentes virtuales.

Además de su enfoque omnicanal, el servicio destaca por incorporar tecnologías de automatización y robotización, que permiten anticiparse a posibles problemas técnicos antes de que afecten al rendimiento del trabajador. Esta proactividad es posible gracias a un sistema de monitorización inteligente del parque tecnológico, que garantiza la disponibilidad y seguridad del puesto de trabajo.

Flexibilidad, seguridad e innovación continua

Otra de las claves de Smart Workplace es su flexibilidad. El diseño del puesto se adapta a las necesidades de cada perfil profesional, incluyendo la provisión de hardware y software, así como atención técnica incluso en el domicilio del empleado.

En relación a la seguridad más allá de la oficina, Telefónica Empresas mantiene una alianza con Tanium, compañía especializada en ciberseguridad y gestión de activos IT, que permite a Smart Workplace incorporar capacidades avanzadas de gestión y monitorización en tiempo real, incluso en equipos fuera de red o sin uso activo.

Una de las últimas novedades ha sido la incorporación de inteligencia artificial generativa a su servicio Smart Workplace All in One. Gracias a la colaboración con Microsoft, Telefónica lidera en España la introducción de PCs con IA integrada —los nuevos Copilot+ PC—, que ofrecen funcionalidades como asistentes personales, traducción en tiempo real o recuperación de información mediante navegación por línea temporal. Además, el asistente virtual GenIA, integrado en el servicio, busca ofrecer una experiencia de atención más ágil y resolutiva, apoyando a los empleados en sus tareas diarias y mejorando la eficiencia operativa.

En un entorno en constante evolución, apostar por este tipo de soluciones integrales no solo permite a las empresas adaptarse con agilidad, sino también situar a las personas en el centro de la transformación digital, impulsando así organizaciones más resilientes, competitivas y preparadas para el futuro.