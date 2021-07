La ciencia salva vidas, nos proporciona un futuro

Contenido ofrecido por:





Pues bien, en la V edición de Conversaciones para el Liderazgo sobre Mujer, Ciencia y Salud celebrada el pasado 6 de julio en Madrid, se reunieron María Neira, (directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS); Rosa Menéndez (presidenta del CSIC) y Patricia Fernández De Lis, periodista y divulgadora científica para debatir sobre algunas perspectivas como la brecha femenina en el mundo profesional, cómo ha sido la gestión de la pandemia, el desigual reparto de las vacunas en el mundo o cuán importante es luchar por tener una información fiable y así evitar la degeneración social que provocan las fake news.

Han sido muchas las reflexiones que nos dejó la charla con estas tres excepcionales mujeres, moderadas por Francisco J. Marco, Director General de Soporte a Negocio de MAPFRE, la aseguradora que se ha volcado para paliar los efectos de la pandemia, dedicando más de 45 millones de euros en ayudas para millones de personas en el mundo, así como el compromiso pleno de la compañía con la promoción del talento. Veamos:

Brecha femenina y trayectoria profesional

A la pregunta sobre si sus carreras han sido fáciles o complicadas, cada una de las ponentes dieron su visión.

María Neira comenta que “hay que saber extraer lo mejor de las bifurcaciones que trae el camino en la vida”. Confesó que su trayectoria es fruto de “circunstancias, porque tomas decisiones. Nada sustituye a una mente abierta a alternativas. Vas aceptando ciertos retos y que no habías pensado. En Naciones Unidas eres más privilegiada, porque se da mucha importancia al cierre de brechas. En África, Asia y Latinoamérica he visto dificultades tremendas, he trabajado mundos muy masculinos donde las niñas no tenían las posibilidades que he tenido yo. Cuando hablo con las mujeres, les digo: No aceptéis que nadie os diga hasta dónde podéis llegar. Lo podéis todo. En la parte de liderazgo hay que dar muchos pasos.”

De izquierda a derecha: Francisco Marco, Consejero y Director de Soporte a Negocio de MAPFRE, Patricia Fernández de Lis, periodista y divulgadora científica fundadora de Materia, Rosa Menéndez, Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y María Neira, Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud.

El caso de Rosa Menéndez tiene ciertas similitudes. Para ella hay actuaciones que no se h planteado. Dice Rosa: “he trabajado mucho, con apertura de mente. Fui de las primeras doctoras que se marchó a Inglaterra. Fue una cura de humildad: en España no éramos menos inteligentes, me sirvió para valorar lo que había tenido. Me dio una seguridad tremenda. No noté ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer, pero tengo que admitir que accedí a trabajar en la Comisión [presidió la Asociación Europea de Materiales de Carbono] gracias a las cuotas. Trabajaba una semana fuera de España y si decía que tenía dos hijos, pensaban: estarás divorciada. (…) Todo lo que he hecho lo he disfrutado. Las dificultades se olvidan.”

Patricia F. De Lis, por su parte, asegura que “el periodismo está muy feminizado. No me he encontrado muchos problemas. Pero desde el principio mi orientación fue hacia el periodismo tecnológico, económico y científico. (…) He estado dándole vueltas: me he encontrado con algún problema por ser mujer. Pero veo un cambio. Cada vez hablo con más mujeres, entrevisto a más mujeres. A veces tenemos experiencias en las que nos hacemos de menos, nos ponemos obstáculos en nuestras propias carreras. A veces, las barreras nos las autoimponemos.”

La gestión de la pandemia

Ha sido uno de los puntos más preeminentes de este evento. Por lo que ha supuesto para la sociedad, por la relevancia económica y por la cercanía en el tiempo. Patricia F. De Lis, asegura que este año ha sido el peor de su vida. “Tuvimos que hacer un periódico online, en remoto, con información compleja, cambiante, terrorífica… Pero los periódicos no quieren incertidumbre. Hemos tenido poquísimas certezas, ha sido un año extraordinariamente complejo. En ciencia se trabaja con papers, al principio nos llegaban estudios en estado puro y era difícil trasladarlos a los lectores. El CSIC y la OMS nos han ayudado muchísimo.” Para Rosa Menéndez tampoco ha sido fácil: “Tuvimos retos como el de coordinar 120 centros, teletrabajo, el máximo rigor en temas de seguridad. El esfuerzo se hizo con el coronavirus. Reaccionamos en una semana. Contactamos con virólogos como Luis Enjuanes y Mariano Esteban, para que pusieran de la forma más rápida su experiencia dentro de una plataforma de salud global, coordinada por Margarita Del Val. Tuvimos productos en el mercado, analizamos la presencia del virus en el aire, en las aguas, la secuenciación genómica… Este nivel de esfuerzo no se puede mantener porque humanamente no resistes.” María Neira comparte con sus compañeras esa sensación personal de responsabilidad, los ojos rojos por el cansancio y el sentimiento de impotencia. “No os podéis imaginar cómo fue en la OMS, convertida en centro de operaciones, pero que tiene un equipo muy fuerte al frente de Emergencias. Yo tenía tres obsesiones: proporción, balance y contexto. En la OMS tenemos un gran poder de convocatoria, podemos trabajar con los mejores. Agradezco la generosidad intelectual y humana del CSIC y de los centros nacionales en el mundo. ¿A cuántos científicos habremos llamado a las 3:00 de la madrugada, las 9:00 en Ginebra? En ningún momento pusieron excusas. Ahora tenemos que poner nuestra atención en el factor humano.”

Reparto desigual de vacunas

El hecho es que más de mil millones de vacunas contra la COVID-19 han sido administradas en todo el mundo. Pero el 82% de ellas se han repartido en países de renta alta y media-alta. Sólo el 0,3% se ha administrado en países de renta baja.

Rosa Menéndez asegura que están haciendo las gestiones pertinentes desde el CSIC con la OMS para dejar alguna de nuestras vacunas [1 pasa a fase clínica este mes y existen otros 4 proyectos]. “Pensamos siempre en África y Latinoamérica, que por proximidad histórica y en esta situación no podemos dejar así.” Y María Neira asegura que cuanto más tardemos, más carecemos de la tecnología necesaria. La comunidad científica se está asociando. “No podemos extraer lecciones como si la próxima pandemia fuera a ser como ésta. Hay que tener una plataforma amplia, para anticipar cualquier tipo de situación viral, que el científico salga del rol que se autoadjudica”.

Lucha contra la desinformación

“En esta pandemia hemos visto lo mejor y lo peor del ser humano. Ese desprendimiento, ese trabajo y esta tranquilidad quienes estamos vacunados. Hemos visto cosas maravillosas. Me sorprende que haya vacunas para nosotros en los países ricos y no se haya resuelto la paz mental en otros países como América Latina o África. Hubo momento de gran confusión en el que líderes políticos y económicos contribuyeron a la difusión de fake news. (…) Es fundamental una colaboración estrecha entre periodistas, ciencia y gestores sanitarios. La única manera de luchar contra las noticias falsas es colaborar, no volver a aislarnos. Así de tajante se muestra la periodista Patricia F. De Lis, quien ha vivido en primera persona la información/desinformación sobre la pandemia. A lo que Rosa Menéndez apostilla: “¿Cómo luchar contra las noticias falsas, que pueden tener efectos contraproducentes? Con buenos profesionales. Lo que no tenga rigor hay que desmentirlo.”

Las conclusiones sobre el foro han sido bien objetivadas por las protagonistas del evento.

Sobre la situación de la ciencia española en la esfera internacional, Rosa Menéndez destacó que “España es conocida, reconocida y está bien posicionada”. María Neira: “Tenemos que creérnoslo un poco más como españoles. A veces me toman el pelo los franceses, con su queso Caprice des Dieux (capricho de los dioses y suena tan diferente) del queso asturiano Afuega'l Pitu (traducido al español, “ahogar al pollo”).”

También abordaron la necesidad de que las empresas inviertan más en ciencia, y el fomento de la colaboración público-privada, a lo que Rosa Menéndez alude: “Se pierden muchos resultados, mucha semilla. Si alguien estuviera dispuesto a invertir para pasar de la fase de prototipo lo tendríamos mejor. Por eso todo lo que escuchéis de MAPFRE [donó 5 millones de euros al CSIC al inicio de la pandemia]…. La ciencia es la industria del futuro. (…) El CSIC es el organismo que más patentes ha sacado el año pasado (más de 100), pero nos falta ese empujón.

Sobre cómo promocionar mejor la ciencia, María Neira recomendó “poner a hablar a inversores con científicos cada 3 meses. Ciencia es mercado y es futuro. Nos vamos a recuperar en verde y en positivo”. Patricia F. De Lis además señala: “Espero que hayamos aprendido la lección. La ciencia salva vidas, nos proporciona un futuro. Hace años no sabíamos que existía y hoy la mayoría estamos vacunados. No sé si somos conscientes de lo que hemos pasado, lo privilegiados que somos”. Y para concluir, Rosa Menéndez añadió la importancia de la educación: “Hay que apostar también por la educación. Es importantísima, como la cultura. Una sociedad con buena educación tiene capacidad de discernir. Este país necesita más cultura científica. Ahí entramos las mujeres.”

