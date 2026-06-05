Veolia consolida su compromiso con una gestión más resiliente y sostenible del agua en Aragón

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Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra hoy, 5 de junio, Naciones Unidas hace un llamamiento a acelerar la acción climática bajo el lema ‘Por el clima ya’. Una invitación a actuar de forma conjunta ante uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo mediante dos líneas de actuación fundamentales: la mitigación, para reducir el impacto del calentamiento global, y la adaptación, para proteger a las personas y a los territorios frente a sus consecuencias.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

La seguridad ambiental implica garantizar la disponibilidad y calidad de recursos esenciales como el agua, la energía o una correcta gestión de los residuos incluso en contextos cada vez más complejos marcados por fenómenos meteorológicos extremos, estrés hídrico o nuevas exigencias regulatorias y ambientales.

Así, los efectos del cambio climático en Aragón ya se dejan sentir en el territorio a través de episodios de lluvias torrenciales, alteraciones en los caudales o fenómenos cada vez más impredecibles. Ante este escenario, Veolia apuesta por infraestructuras más resilientes, una gestión eficiente del ciclo integral del agua y soluciones tecnológicas que permitan anticiparse y adaptarse a los nuevos desafíos climáticos.

La compañía trabaja junto a administraciones públicas, tejido industrial y ciudadanía para asegurar un servicio esencial que protege tanto la salud pública como el desarrollo económico y social del territorio.

“Proteger nuestro medio ambiente es uno de los desafíos más urgentes de la actualidad, y esto requiere implementar medidas locales que sean prácticas y responsables con el futuro. Desde Veolia en Aragón, nos comprometemos diariamente a ofrecer un servicio tan vital como el suministro de agua, aplicando criterios de sostenibilidad operativa, adaptabilidad ante cambios y desarrollo tecnológico. Todo ello, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y preservar los recursos naturales de la región”, destaca José Ignacio Heredero, director ejecutivo de Veolia en Aragón.

Mitigación: reducir emisiones y avanzar hacia modelos sostenibles

La estrategia de mitigación de Veolia se centra en reducir las emisiones de CO₂ y mejorar la huella ambiental mediante soluciones innovadoras de eficiencia energética, economía circular y optimización de recursos.

En Aragón, Veolia impulsa diferentes iniciativas orientadas a modernizar y digitalizar el ciclo integral del agua, incorporando herramientas de telecontrol, sensorización, telelectura de contadores y análisis de datos que permiten optimizar la gestión de las redes y mejorar la eficiencia hidráulica de los municipios. La compañía participa, además, en proyectos vinculados a la digitalización y resiliencia de las infraestructuras hídricas en colaboración con administraciones y entidades del territorio, contribuyendo a reducir pérdidas de agua, minimizar consumos energéticos y reforzar la adaptación frente a los efectos del cambio climático.

Taller del programa educativo Aqualogía en un colegio de Alcañiz.

Adaptación: proteger los recursos y reforzar la resiliencia del territorio

Junto a la mitigación, la adaptación constituye otro eje estratégico fundamental. Veolia desarrolla soluciones para garantizar la preservación y disponibilidad de los recursos hídricos frente a los efectos del cambio climático, reforzando la resiliencia de las infraestructuras y favoreciendo una gestión sostenible del agua.

La digitalización, el control inteligente de redes, la mejora de la eficiencia hidráulica o la optimización de los sistemas de saneamiento y depuración forman parte de las herramientas que la compañía pone al servicio de los municipios aragoneses para responder a los retos presentes y futuros. De hecho, recientemente se ha dado un salto cualitativo en la ciudad de Calatayud, avanzando en uno de los proyectos históricos que mejorarán la calidad de vida y la actividad en el territorio. Hace escasas semanas se han iniciado los trabajos en la zona Norte del proyecto que conectará el barrio de Marivella a las redes de saneamiento y abastecimiento de la capital bilbilitana.

Asimismo, Veolia en Aragón mantiene un compromiso activo con la sensibilización ambiental y la proximidad con el territorio, promoviendo iniciativas educativas y campañas de concienciación sobre el uso responsable del agua y la protección de los recursos naturales, especialmente entre las nuevas generaciones. Así, hoy mismo escolares de 6 º de Primaria de Calatayud han visitado la estación de tratamiento de agua potable (ETAP), en una actividad que ya comenzó ayer y que ha permitido a los estudiantes conocer de primera mano el proceso de potabilización y la importancia de preservar el recurso hídrico. Estas visitas se complementan con otras muchas actividades en otros municipios de la geografía aragonesa como los talleres del programa educativo sobre el cuidado y el ciclo del agua, Aqualogía, que se llevaron a cabo en los colegios de Alcañiz o la ya tradicional participación del equipo de Veolia en Aragón en el ‘Día del Árbol’, una jornada de voluntariado y convivencia medioambiental que promueve la Entidad Urbanística de Conservación EUC Plaza.

En el Día Mundial del Medioambiente, Veolia reafirma su compromiso con la protección del entorno, la concienciación ambiental y con el desarrollo de soluciones que permitan garantizar la seguridad ambiental de las generaciones presentes y futuras.