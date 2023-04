“Lo más bonito de la RFEF” o el desconocido torneo para el gran público que tanto mima la Federación española de fútbol

“Quizás sea el torneo que menos sale en las noticias, pero dentro de la RFEF nos volcamos en organizarlo como si fuera la final de la Copa del Rey o la Copa de la Reina porque sin niños y niñas no hay futuro, y no sólo del fútbol, sino de la sociedad. Tenemos el compromiso de formar personas, más allá de futbolistas, y por ello somos conscientes de la responsabilidad que conlleva organizar y promover este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-12”. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, desde su aterrizaje en 2018 se propuso que de aquí partiera el primer escalón de seguimiento para las futuras generaciones de futbolistas y no sólo lo ha logrado, sino que ha construido una fiesta de la familia del fútbol alrededor de ello. Hoy en día, no se entiende una Federación española de fútbol sin este evento.

Es el torneo más emocionante de los que organiza la Real Federación Española de Fútbol porque, ¿qué hay más emocionante para una entidad deportiva que la educación y desarrollo de una niña o un niño? “Este torneo es lo más bonito de la RFEF”. Alfredo Olivares es el Director de Competiciones y Fútbol No Profesional y el sentir que tiene se palpa en cada persona involucrada en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-12 de fútbol 8, que se celebra este fin de semana en Madrid -del 30 de abril al 1 de mayo- y que reunirá a más de medio millar de niños y niñas de toda España.

La magnitud que representa para la Federación acoger a las 38 selecciones autonómicas (primera vez que participan las 19 masculinas y las 19 femeninas) en 86 partidos durante tres días es comparable a cualquiera de sus mediáticos eventos que traspasan fronteras. Este, más que ningún otro, atraviesa corazones en los despachos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.