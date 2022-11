Por qué España es potencia en fútbol femenino o cómo la RFEF multiplicó su presupuesto por 10

España femenina es, actualmente, campeona del torneo internacional de desarrollo Sub 16, campeona del Mundo Sub 17, campeona de Europa Sub 19 y Campeona del Mundo Sub 20. Además, por primera vez en su historia, la Selección absoluta ha alcanzado el puesto 6º en el ránking FIFA y recientemente acaba de batir por 2-0 a EEUU, actuales campeonas del mundo. “Es muy difícil hacer esto que está haciendo España. No se puede normalizar. Lo que se ha conseguido hasta ahora es muy complicado de repetir”. Jorge Vilda no solo es el entrenador de la absoluta desde 2015, también es -desde 2018- el director deportivo de la RFEF y el encargado de que la cadena de distribución del fútbol femenino de la Selección llegue lo más lejos posible.

Vilda ha estado esta semana en Inglaterra con sus homólogos realizando un análisis de las conclusiones que han salido de la reciente Euro de aquel país. “Además de felicitaciones, lo que noto es el respeto que sienten por el trabajo que estamos haciendo. Porque no es sólo el resultado, es el cómo lo hemos llevado a cabo. Tenemos un modelo y un estilo identificable y reconocible. Por eso nos respetan”, explica un Jorge Vilda que esta semana le ha tocado celebrar el fabuloso éxito de España Sub 17 en el mundial celebrado en India.

Rubiales multiplica por 10 el presupuesto

En pocas semanas, España femenina ha celebrado dos mundiales: Sub 17 y Sub 20. “Todo parte de una filosofía de juego y de una metodología implantada desde hace más de diez años, que ahora ve sus frutos porque desde 2018, cuando Luis Rubiales llega a la presidencia, lo potencia al máximo. Cuando el actual presidente entró no había ni un departamento específico, ni un presupuesto fijo destinado al fútbol femenino (en torno a 2 millones) y ahora hay un presupuesto de 25 millones”, indica Jorge Vilda.